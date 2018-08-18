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السبت، 18 أغسطس 2018 01:49 م
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الرئاسة الأفغانية: المشاورات جارية لوقف إطلاق النار مع طالبان خلال العيد

السبت، 18 أغسطس 2018 12:00 م
الرئاسة الأفغانية: المشاورات جارية لوقف إطلاق النار مع طالبان خلال العيد طالبان
أ ش أ
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أكد المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية هارون تشاخانصورى، اليوم السبت، أن المشاورات جارية بشأن إعلان وقف إطلاق النار مع "طالبان" خلال عيد الأضحى.

ونقلت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية عن المتحدث قوله إن اجتماعات التشاور بشأن وقف إطلاق النار مستمرة، وستعلن الحكومة قرارها عند الانتهاء من المشاورات مع جميع أصحاب المصلحة.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حث فيه مجلس السلام الأعلى ومجلس العلماء، جماعة طالبان والحكومة الأفغانية على إعلان وقف إطلاق النار خلال عيد الأضحى المقبل. وقال رئيس المجلس محمد كريم خليلى إنهم يتوقعون أن يعلن الجانبان وقف إطلاق النار لفترة أطول من الزمن.

وكان بعض كبار مسؤولي حركة طالبان قالوا فى وقت سابق إنهم يدرسون هدنة مدتها أربعة أيام بمناسبة عيد الأضحى، لكن أى إعلان لم يصدر من الجانبين حتى الآن فى هذا الشأن.


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