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الجيزة تنفذ حملات رقابية لمنع زيادة التعريفة فى مواقف الأقاليم قبل العيد

السبت، 18 أغسطس 2018 05:05 ص
الجيزة تنفذ حملات رقابية لمنع زيادة التعريفة فى مواقف الأقاليم قبل العيد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة
كتب سيد الخلفاوى
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أكد منير أنور ، رئيس جهاز السيرفيس بالجيزة، أن المحافظة تعمل فرض الرقابة المستمرة بالمواقف خاصة موقف المنيب الخاص بالأقاليم، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، لمنع رفع تعريفة الركوب على الركاب ومنع استغلالهم.
 
وأضاف رئيس جهاز السيرفيس بالجيزة، ل اليوم السابع، أن موقف الأقاليم بالمنيب كان يشهد زيادة فى أسعار الأجرة بشكل كبير خاصة قبل الأعياد، وهذا ما نحاول السيطرة عليه من خلال التواجد فى الموقف باستمرار، قائلا: كنت متواجدا فى موقف المنيب العيد الماضى ما أدى إلى إلتزام السائقين ومنع استغلال المواطنين.
وطالب منير المواطنين بالإبلاغ عن أى سائق يرفع الأجرة، على الأرقام المدونة على استيكر التعريفة الملصق على السيارات، وهم 3 أرقام، وسيتم التعامل مع السائق مع العلم بضرورة أخذ رقم السيارة.
 
 
 

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