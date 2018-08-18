"التعليم" ترسل توزيع حصص تنمية مهارات طلاب أولى ثانوى فنى للمديريات

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا للمديريات التعليمية تحدد فيه توزيع حصص المهارات الأساسية فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات ومهارات الحاسب الآلى والتى تطبق على طلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الفنية تحت مسمى فصل تمهيدى لتنمية مهارات الطلاب.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى 4 مهارات أساسية هى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والرياضيات والحاسب الآلى.

وخصصت الوزارة 3 حصص لتنمية المهارات فى اللغة العربية و3 حصص فى مادة اللغة الإنجليزية وحصة واحدة فى الرياضيات وحصة فى الحاسب الآلى.