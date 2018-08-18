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"التعاون الإسلامى" تدعو الأطراف الأفغانية إلى إنهاء الأعمال العدائية

السبت، 18 أغسطس 2018 01:06 م
"التعاون الإسلامى" تدعو الأطراف الأفغانية إلى إنهاء الأعمال العدائية الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى
أ ش أ
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ناشد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامى يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم السبت، حركة طالبان وحكومة أفغانستان إنهاء الأعمال العدائية والانخراط فى مفاوضات من أجل التسوية السياسية لهذا الصراع الذى طال أمده، معربا عن قلقه إزاء تزايد الخسائر فى أوساط المدنيين. 

وقال العثيمين - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية - "لا يمكن أن يكون هناك حل عسكرى فى أفغانستان، لقد حان الوقت للتوصل إلى تسوية سياسية دائمة، إن الأمة الإسلامية تأمل أن تستجيب المعارضة المسلحة لعرض الحكومة الأفغانية غير المشروط من أجل التوصل إلى حل تفاوضى".

وكانت منظمة التعاون الإسلامى قد وجهت نداءات عديدة للأحزاب الأفغانية، كان آخرها النداء الذى وجهته من خلال البيان الختامى الصادر عن المؤتمر الدولى للعلماء حول السلم والأمن فى أفغانستان، بمكة المكرمة الشهر الماضى، الذى دعا جميع الأطراف المعنية إلى اغتنام الفرصة المتاحة لتحقيق السلام المشرف والدائم فى أفغانستان من خلال الحوار والمصالحة.


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التعاون الإسلامى

يوسف بن أحمد العثيمين

طالبان

الحكومة الأفغانية

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