البيئة: غرفة عمليات للطوارئ وتلقى البلاغات بجميع المحافظات خلال إجازة العيد

كتبت آية دعبس

قال الدكتور محمد صلاح، الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة، بوزارة البيئة، إن غرفة عمليات الوزارة مستمرة فى عملها خلال إجازة عيد الأضحى، وذلك لتلقى أى بلاغات أو مشاكل على مستوى الجمهورية، على مدار الـ24 ساعة.

وأوضح صلاح، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن جميع الفروع الإقليمية بالمحافظات، مستعدة فى أى وقت للتعامل مع أى مشكلة، للتوجه إليها ودراسة أسباب حدوثها، بالتنسيق مع الجهة التى ستتدخل لحلها، حال ارتباطها بأحد الوزارات الأخرى كالرى والمحليات.

يذكر أن الخط الساخن لوزارة البيئة، هو 19808 للإبلاغ عن أية مخالفات بيئية على مستوى الجمهورية.