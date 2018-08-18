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الاستماع لشهود جدد بواقعة مقتل تاجر داخل منزله وسرقة 500 ألف جنيه فى فيصل

السبت، 18 أغسطس 2018 12:00 ص
الاستماع لشهود جدد بواقعة مقتل تاجر داخل منزله وسرقة 500 ألف جنيه فى فيصل متهم - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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تواصل النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقاتها حول واقعة مقتل تاجر داخل منزله بمنطقة فيصل بالهرم، وسرقة مبلغ 500 ألف جنيه ومشغولات ذهبية من داخل منزله، حيث استمعت النيابة لأقوال عدد من شهود العيان حول الواقعة، من بينهم جيران المجني عليه، واستعلمت من شركات الاتصالات عن أخر من تواصل معهم المجني عليه قبل وفاته.

وكانت النيابة العامة بجنوب الجيزة طلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها، واستعجلت تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثمان الضحية، وصرحت بدفنه.كشفت مناظرة النيابة لجثمان المجنى عليه أنه فى أوائل  العقد السادس من عمره، ومصاب بكدمات وكسور وسحجات بمناطق متفرقة من جسده، وانه توفى متاثرًا بجراحه.

وكشفت التحقيقات، أن الجناة سرقوا ما يقرب من نصف مليون جنيه، ومشغولات ذهبية من منزل الضحية. وتكثف أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الحادث، وتحديد هوية الجناة تمهيدًا لضبطهم وإحضارهم.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا يفيد بالعثور على جثة تاجر بمنطقة فيصل بالهرم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الأعمال المختصة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التى تولت التحقيق.


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