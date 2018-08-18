الإمارات وأوكرانيا يعقدان اجتماعا وزاريا لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين

أبوظبى /أ ش أ/

ترأس الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى وإيغور ناساليك وزير الطاقة وصناعة الفحم بجمهورية أوكرانيا الإجتماع الوزارى للدورة الثالثة للجنة المشتركة بين الإمارات وأوكرانيا والذى عقد بالعاصمة كييف.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن قرقاش تأكيده على أن هذا الإجتماع يعكس حرص الجانبين الإماراتى والأوكرانى على تعزيز علاقات التعاون الثنائى بما يسهم فى تحقيق طموحات وتطلعات قيادتى البلدين، وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.

وأشاد وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتى بالتطور الملحوظ الذى تشهده العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا، وبالجهود المبذولة من حكومتى البلدين لتدعيم سبل تعزيز العلاقات الثنائية، والتى كان آخرها الاتفاق على الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لمواطنى البلدين ، مؤكداً أن الآفاق لا زالت تتسع لمزيد من التعاون الثنائى على المستوى التجارى والاستثمارى والسياحي.

ودعا رجال الأعمال الأوكرانيين والشركات الأوكرانية الى الإطلاع على الفرص التجارية والاستثمارية التى توفرها دولة الامارات، بالإضافة إلى البنية التحتية وبيئة الأعمال والاستثمار المتميزة التى تحظى بها، والتى جعلت منها نقطة الانطلاق المثالية للولوج الى أسواق المنطقة، والتى يناهز حجم أسواقها 7.6 ترليون دولار ويناهز عدد سكانها الـ 2 مليار نسمة.

وشملت الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الاماراتية الأوكرانية للتعاون التجارى والإقتصادى التى عقدت بناء على الرغبة المشتركة فى تعزيز وتعميق علاقات الصداقة بين البلدين على كافة المستويات وفى جميع القطاعات لقاء من الجانب الاماراتى ضم محمد شرف الهاشمى مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولى للشؤون الاقتصادية والتجارية ومطر النيادى وكيل وزارة الطاقة والصناعة مع أليكساى بريفزينتسيف، نائب وزير التنمية الاقتصادية والتجارة الأوكرانى حيث تناول الطرفان سبل تعزيز التعاون ذات المنفعة المتبادلة.

كما تم عقد اجتماعات ثنائية مع كل من فلودمير أومليان وزير البنية التحتية فى أوكرانيا وأولغا تروفيمتسيفا، نائبة وزير السياسة الزراعية والغذاء الأوكرانى لشؤون التكامل الأوروبى الى جانب اجتماعات للجان الفرعية.