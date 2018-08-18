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الأزهر يهنئ الرئيس والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى

السبت، 18 أغسطس 2018 01:31 م
الأزهر يهنئ الرئيس والشعب المصرى والأمة العربية والإسلامية بعيد الأضحى شيخ الأزهر
كتب- لؤى على
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تقدم الأزهر الشريف وإمامه الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأطيب وأخلص التهاني، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجميع أبناء الشعب المصرى، والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.

ودعا الأزهر، المسلمين فى كل أنحاء العالم إلى ضرورة استحضار القيم والمعانى النبيلة التي تحملها تلك المناسبة العظيمة، من البَذل والتضحية والعطاء، والتراحم والتعاضد والتكافل، ونبذ الفرقة والصراع والتشتت، والانخراط بجدٍّ وإخلاصٍ في تعمير الأرض ونهضة وبناء الأوطان.

ويتضرع الأزهر الشريف، إلى المولى -عزَّ وجلَّ- أن يجعل تلك الأيام أيام خيرٍ وبركةٍ وسلامٍ للبشرية كلِّها، وأن يُنعم على مصرنا العزيزة، بمزيدٍ من الأمن والأمان والتقدُّم والرخاء.


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