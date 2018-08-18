اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

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فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"





نائب وزير الزراعة: لا زيادة في سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال الأعياد





فيديو.. منتدى شباب العالم يفتح باب التسجيل لحضور فعالياته بشرم الشيخ





السيسى يصدق على إصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم





"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 18





وزير الداخلية يوافق على زيارة استثنائية للمساجين بمناسبة عيد الأضحى





وزير التنمية المحلية عن موعد حركة المحافظين: هيفرق فى إيه..المحافظين شغالين

البنك الأهلى يضخ 2 مليار جنيه "بنكنوت جديد" لتلبية احتياجات عيد الأضحى





مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع





رسمياً.. الزمالك يعلن تجميد النشاط الرياضى بالنادى