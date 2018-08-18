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السبت، 18 أغسطس 2018 10:49 م
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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 18 أغسطس 2018 10:20 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادا مختصرا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات الإخبارية منها العربية والعالمية والاقتصادية والفنية والرياضية.

 

1
 

فيديو.. الرئيس السيسي ينهى معاناة 7 آلاف و606 مرضى بـ"قوائم الانتظار"

2
 

نائب وزير الزراعة: لا زيادة في سعر تذكرة حديقة الحيوان خلال الأعياد

 

3
 

فيديو.. منتدى شباب العالم يفتح باب التسجيل لحضور فعالياته بشرم الشيخ

4
 

السيسى يصدق على إصدار قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم

 

5
 

"الصحة" تعلن ارتفاع حالات الوفاة بين الحجاج المصريين إلى 18

6
 

وزير الداخلية يوافق على زيارة استثنائية للمساجين بمناسبة عيد الأضحى

 

7
 

وزير التنمية المحلية عن موعد حركة المحافظين: هيفرق فى إيه..المحافظين شغالين

8

البنك الأهلى يضخ 2 مليار جنيه "بنكنوت جديد" لتلبية احتياجات عيد الأضحى

9
 

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

10
 

رسمياً.. الزمالك يعلن تجميد النشاط الرياضى بالنادى

 

 


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