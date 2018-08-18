استكمال خط كهرباء باريس بالوادى الجديد بطول 100 كيلو وبتكلفة 38 مليون جنيه

أعلن المهندس مازن رضوان مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ مشروع خط كهرباء مركز باريس بطول 100 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى حوالى 38 مليون جنيه مؤكدا على أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85% من أعمال المشروع .

وقال رضون فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تركيب أبراج الخطوط الهوائية والموصلات بمشتملاتها وجار استكمال باقى أعمال المشروع بطول 5 كيلو مترات، وذلك ضمن أعمال خطة القطاع لاستكمال مشروعات الكهرباء على مستوى مراكز المحافظة .