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السبت، 18 أغسطس 2018 04:20 ص
خالد صلاح
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استكمال خط كهرباء باريس بالوادى الجديد بطول 100 كيلو وبتكلفة 38 مليون جنيه

السبت، 18 أغسطس 2018 04:00 ص
استكمال خط كهرباء باريس بالوادى الجديد بطول 100 كيلو وبتكلفة 38 مليون جنيه خطوط كهرباء - أرشيفية
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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أعلن المهندس مازن رضوان مدير عام التشغيل والصيانة بقطاع كهرباء الوادى الجديد عن استكمال تنفيذ مشروع خط كهرباء مركز باريس بطول 100 كيلو متر وبتكلفة تصل إلى حوالى 38 مليون جنيه مؤكدا على أنه تم الانتهاء من تنفيذ 85% من أعمال المشروع .
 
وقال رضون فى تصريح خاص لـــ"اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من تركيب أبراج الخطوط الهوائية والموصلات بمشتملاتها وجار استكمال باقى أعمال المشروع بطول 5 كيلو مترات، وذلك ضمن أعمال خطة القطاع لاستكمال مشروعات الكهرباء على مستوى مراكز المحافظة .
 
 
 
 
 
 

 


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