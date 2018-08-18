إصابة 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم فى المنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أصيب 5 أفراد من أسرة واحدة بالتسمم، إثر تناولهم طعام معد بالمنزل بدائرة مركز أشمون، بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام كل من " س ع أ " بالمعاش وزوجته " ص إ ا " ربة منزل و زوجة نجلهما " ع ص ا " ربة منزل و كريمتيها " م و س " 8 سنوات تلميذه و " م و س " 5 سنوات وجميعهم مقيمين دائرة المركز مصابين بحالة تسمم و حالتهم العامة مستقره.

بالانتقال والفحص وسؤالهم أفادوا بتناولهم طعاما معدا بالمنزل، أعقبه شعورهم بألام فى البطن، ونفوا الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

من جانب آخر، لقى طفل مصرعه صعقا بالكهرباء بدائرة مركز الباجور، وتوفى أخر غرقا بترعة بقسم شبين الكوم، بينما أصيب شخص بإصابات متفرقة اثر سقوطه من علو بدائرة مركز أشمون بمحافظة المنوفية.

تلقى اللواء سمير صلاح أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بإستقبال مستشفى الباجور العام الطفل " ك د أ م " 4 سنوات مقيم دائرة المركز جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى .

بالإنتقال والفحص وسؤال والده قرر أنه حال قيام نجله بالشرب من مبرد كهربائى " كولدير " امام المنزل صعقه التيار وتوفى على أثر ذلك ونفى الشبهة الجنائية بسؤال شيخ الناحية أيد ما جاء بأقوال والد المتوفى بتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بوجود زرقة بالشفتين نتيجة صعق كهربائي ونفى الشبهة الجنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تلقى مدير الأمن اخطارا يفيد بإستقبال مستشفى شبين الكوم التعليمى الطفل " أ إ ص" عام، ومقيم دائرة القسم جثة هامدة وبالإنتقال والفحص وسؤال والده أفاد أنه حال قيام نجله بالحبو أمام المنزل سقط بالترعه الماره وتوفى غرقا ونفى الشبهة الجنائية وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدمويه والقلب نتيجة إسفكسيا الغرق وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم .

كما تلقى مدير الأمن إخطارا يفيد باستقبال مستشفى أشمون العام "إ ل ع " بالمعاش ومقيم دائرة المركز مصاباً بألام حادة بالبطن اشتباه نزيف داخلى بها هبوط بضغط الدم ادعاء سقوط من علو، بالانتقال والفحص وسؤاله أفاد أنه أثناء صعوده سلم المنزل انزلقت قدمه، وسقط أرضاً وحدثت إصابته ولم يتهم أحد ، ونفى الشبهة الجنائية، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم.