إصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد

بغداد أ ش أ

أصيب مدنيان اثنان فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد، حسبما أعلن مصدر فى الشرطة العراقية.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الجمعة - إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بمنطقة الشرطة الرابعة جنوب غربى بغداد انفجرت، اليوم، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية تستهدف الأجهزة الأمنية والمدنيين على حد سواء.