video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 07:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

إصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد

السبت، 18 أغسطس 2018 06:00 ص
إصابة شخصين فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد جانب من العنف فى العراق _ صورة أرشيفية
بغداد أ ش أ
إضافة تعليق

أصيب مدنيان اثنان فى انفجار عبوة ناسفة جنوب غربى بغداد، حسبما أعلن مصدر فى الشرطة العراقية.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة "السومرية نيوز" العراقية مساء الجمعة - إن عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب الطريق بمنطقة الشرطة الرابعة جنوب غربى بغداد انفجرت، اليوم، ما أدى إلى إصابة مدنيين اثنين بجروح.

وأضاف المصدر، الذى طلب عدم الكشف عن اسمه، أن قوة أمنية وصلت إلى مكان الحادث ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقى العلاج.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تتمتع باستقرار أمنى نسبى إلا أنها تشهد بين فترة وأخرى خروقات أمنية تستهدف الأجهزة الأمنية والمدنيين على حد سواء.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

العراق : بدء عملية عسكرية لملاحقة خلايا داعش جنوب ديالى

إصابة شخصين

انفجار عبوة ناسفة

بغداد

أخبار العراق

العراق




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة