إصابة سائق فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل سيارة نقل بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات" الكيلو 111 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، باشتعال النيران بسيارة بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات" الكيلو 111 إتجاه القاهرة بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "نقل" قيادة "م ع أ" 27 سنة سائق، ومقيم المحله ثانى غربية، بالطريق المشار إليه، انفصل الإطار الخلفى الأيمن للسيارة، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق واشتعال النيران بها، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسور بعظام الحوض، وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد وتحويله للمستشفى الجامعى بطنطا غربية للعلاج، بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ماتقدم وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.