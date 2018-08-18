video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 12:25 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة سائق فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة

السبت، 18 أغسطس 2018 11:56 ص
إصابة سائق فى انقلاب سيارة على الطريق الصحراوى بالبحيرة حريق سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
إضافة تعليق

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب داخل سيارة نقل بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات" الكيلو 111 اتجاه القاهرة بدائرة مركز وادى النطرون.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة وادى النطرون، باشتعال النيران بسيارة بالطريق الصحراوى "طريق الخدمات" الكيلو 111 إتجاه القاهرة بدائرة المركز.

انتقلت قوات الحماية المدنية، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة "نقل" قيادة "م ع أ" 27 سنة سائق، ومقيم المحله ثانى غربية، بالطريق المشار إليه، انفصل الإطار الخلفى الأيمن للسيارة، مما أدى لانقلابها على جانب الطريق واشتعال النيران بها، حيث تم السيطرة على الحريق وإخماده.

أسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة بكسور بعظام الحوض، وتم نقله لمستشفى جراحات اليوم الواحد وتحويله للمستشفى الجامعى بطنطا غربية للعلاج، بسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ماتقدم وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 جزارين لبيعهم لحوما غير صالحة للاستهلاك الآدمى بالبحيرة

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مدير امن البحيرة

حريق سيارة نقل

مركز وادى النطرون




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة