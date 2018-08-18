إزالة 17 حالة تعدى على أراضى زراعية بقرى مركز أخميم بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة أخميم الزراعية بإزالة 17 حالات تعدى على مساحة 25 قيراط أراضى زراعية بنطاق مركز أخميم، وذلك فى اطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، فى بيان أن حملة بمشاركة معدات الوحدة المحلية، ومهندسى الإدارة الزراعية، وبتأمين من قوات مركز شرطة أخميم، قد تمكنت من إزالة تعديات الأهالى على مساحة 25 قيراط أراضى زراعية بقرى نيدة وابار والعزبة والعرب، وتلك التعديات عبارة عن قواعد خرسانية وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك وتم إزالتها تماما .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها فورا حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة .