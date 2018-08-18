video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 03:44 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إزالة 17 حالة تعدى على أراضى زراعية بقرى مركز أخميم بسوهاج

السبت، 18 أغسطس 2018 03:12 م
إزالة 17 حالة تعدى على أراضى زراعية بقرى مركز أخميم بسوهاج جانب من الإزالة
سوهاج عمرو خلف
إضافة تعليق

قال الدكتور أيمن عبدالمنعم محافظ سوهاج، إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم  قامت بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة أخميم الزراعية بإزالة 17 حالات تعدى على مساحة 25 قيراط أراضى زراعية بنطاق مركز أخميم، وذلك فى اطار خطة المحافظة لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن

وأوضح محمود إمام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم، فى بيان أن حملة بمشاركة معدات الوحدة المحلية، ومهندسى الإدارة الزراعية، وبتأمين من قوات مركز شرطة أخميم، قد تمكنت من إزالة تعديات الأهالى على مساحة 25 قيراط  أراضى زراعية بقرى نيدة وابار والعزبة والعرب، وتلك التعديات عبارة عن قواعد خرسانية وغرف مبنية بالطوب الأبيض البلوك وتم إزالتها تماما .

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة ورصد أى حالات تعدى على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة وإزالتها فورا حفاظا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة .

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إزالة تعديات على أملاك الدولة ونهر النيل خلال حملة أمنية بقنا

اخبار مصر

اخبار المحافظات

محافظ سوهاج

اخبار سوهاج

ازاله تعديات

اراضى زراعيه




لا تفوتك
الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

الرئيس السيسى يصدق على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

مد فترة اختيار وحدات المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية الجديدة لمدة أسبوع

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

خروج هشام عبد الله يربك حسابات الإخوان.. المذيع بالشرق يهدد بكشف فضائح أيمن نور والإرهابية بعد تخليهم عنه بسجون تركيا.. زوجته خاطبت معتز مطر فرفض التدخل.. ومختار نوح: الجماعة خارجيا فى أزمة ووجودهم على كف عفريت

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

"الليرة" تدفع ثمن حماقة أردوغان.. ترامب يتوعد بتقليم أظافر النظام التركى ويصف إجراءات الرئيس بالحمقاء.. ومؤشر إسطنبول يتهاوى ويطيح برئيس البورصة.. وأنقرة تتخذ إجراءات فاشلة برفض تراخيص مطاعم أمريكية شهيرة

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

لو تعبت فى الحج.. اعرف إزاى تطلب عربة أو كرسى متحرك بالموبايل

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

السكة الحديد تشغل غدًا 4 قطارات من الإسكندرية والقاهرة لأهالى النوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة