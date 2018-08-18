إحباط محاولة تهريب مليون دولار أمريكى فى مطار الخرطوم

الخرطوم (أ ف ب)

أحبط جهاز الأمن والمخابرات السودانى السبت، محاولة تهريب مبلغ تناهز قيمته مليون دولار أمريكى عبر مطار الخرطوم، وفق ما نقل المركز السودانى للخدمات الصحفية القريب من الجهاز.

وجاء إعلان ضبط هذه الكمية من الأموال فى وقت تعانى البلاد نقصا فى العملات الأجنبية.

ونقل المركز عن مدير أمن مطار الخرطوم العميد أبو عبيدة محمد أن "معلومات موثوقة توفرت عن عملية تهريب عملة عبر إحدى رحلات شركات الطيران المعروفة"، من دون أن يحدد اسم شركة الطيران أو وجهة الرحلة.

وأضاف محمد أن الحقيبة التى وضع فيها المبلغ كانت تحوى نحو نصف مليون يورو و136 ألف دولار ومليونا و230 الف ريال سعودى.

ومنذ أن استقل جنوب السودان عن السودان عام 2011 خسرت الخرطوم 75% من عائدات انتاج النفط الذى كان يبلغ 470 الف برميل يوميا.

ويعانى الاقتصاد السودانى ارتفاعا فى معدل التضخم وتراجعا لقيمة العملة المحلية.

وبلغ معدل التضخم فى يوليو الماضى وفق إحصاءات رسمية نحو 64%، فيما أوضح متعاملون فى صرف العملات فى السوق السوداء السبت لفرانس برس أن الدولار الواحد يساوى 40 جنيها سودانيا واليورو ثمانية و 40 جنيها والريال السعودى 11 جنيها.

ويبلغ السعر الرسمى للدولار وفق بنك السودان المركزى 28 جنيها.