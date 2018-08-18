إجراء عملية جراحية لإصلاح "الشريان السباتى" لعجوز بمستشفى أسيوط الجامعى

أسيوط ـ محمود عجمى

أعلن الدكتور أحمد المنشاوى عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية، عن نجاح المستشفى فى إنقاذ حياة مريضة تبلغ من العمر 66 عاماً ومصابة بجلطة دماغية ناتجة عن ضيق شديد 90 % بالشريان السباتى الأيمن، حيث تم إجراء عملية جراحية لإصلاح ورتق الشريان السباتى باستخدام بنج موضعى، وبإدراك من المريضة وتحت وعيها، وذلك لأول مرة فى صعيد مصر.

وأشارالمنشاوى، إلى أن حرص إدارة المستشفى على تطبيق التقنيات الحديثة فى مجال الخدمة التشخيصية والعلاجية يأتى ضمن مساعى مستشفيات أسيوط الجامعية، لتطوير ما تقدمه من رعاية صحية ومواكبة كل ما هو جديد فى مختلف التخصصات الطبية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط.

وقال الدكتور مصطفى سعد خليل، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأوعية الدموية، أن استخدام تقنيه المخدر الموضعى فى العمليات الجراحية للشريان السباتى، تعد خطوه هامه من شأنها تجنب مخاطر البنج الكلى، وكذلك الاحتياج إلى تركيب قنطره أثناء العملية، وبالتالى تقليل نسبه حدوث الجلطات الدماغية أثناء العملية، منوهاً إلى تعافى المريضة تماماً ومغادرتها المستشفى بعد 48 ساعه فقط فى صحة جيده وبدون أى مضاعفات،مشيداً بجهد الفريق الطبى المسئول والذى يضم من قسم التخدير الدكتور سعيد متولى والدكتورة رشا أحمد ومعاونيهم.