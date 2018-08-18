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السبت، 18 أغسطس 2018 03:47 م
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أوقاف الإسكندرية: ارتفاع بيع الصكوك لـ 3102 صك..ولن يسمح لغير المتخصصون لأداء صلاة العيد

السبت، 18 أغسطس 2018 02:03 م
أوقاف الإسكندرية: ارتفاع بيع الصكوك لـ 3102 صك..ولن يسمح لغير المتخصصون لأداء صلاة العيد خروف
الإسكندرية – أسماء على بدر
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اعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بقيادة الشيخ محمد خشبة، وكيل أوقاف الإسكندرية، أنه تم بيع 3102 صك حتى الآن بقيمة 4 مليون و653 ألف جنيه، وهو رقم قياسيا في عد الصكوك في ظل تنافس بين الإدارات، وذلك تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف للنهوض بالدور الدعوي والمجتمعي والوطني للدعاة.

 

كما شدد " خشبة " فى بيان اليوم، أن ساحات العيد المدرجة رسميا في عيد الأضحى تغطي الأسكندرية كاملا، وأن أئمة الأوقاف مستعدون لأداء مهمتم، مشيرا إلى ان لن يسمح لغير الأئمة والخطباء المرخصين باعتلاء ساحة التوجيه الديني.

 

كما شدد أنه لن يسمح بإنشاء ساحات مخالفة وسنتعامل بالقانون وخطة الطواريء المعدة من قبل الأوقاف ونهيب بالجميع احترام المؤسسات وعملها وعدم الخروج عليها لتظهر الشعائر بالصورة التى ترضى الله وتوحد الأمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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