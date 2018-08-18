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أندريه زكى بجنازة الشهيد ملازم أول فادى مدحت: "ضحى بحياته لنعيش نحن"

السبت، 18 أغسطس 2018 01:57 م
أندريه زكى بجنازة الشهيد ملازم أول فادى مدحت: "ضحى بحياته لنعيش نحن" الدكتور القس أندريه زكي
كتبت سارة علام
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شارك الدكتور القس أندريه زكى، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر فى الصلاة على جثمان الملازم أول فادى مدحت، بالكنيسة الإنجيلية بعين شمس، والجنازة العسكرية، اليوم السبت.

 

وقال الدكتور القس أندريه فى كلمته خلال الصلاة: "بالإنابة عن أسرتى وعن كل قيادات الطائفة الإنجيلية، أقدم العزاء والمواساة لأسرة الشهيد الملازم أول فادى مدحت، الذى نزفه اليوم للسماء"، مضيفًا "إننا نضحى من أجل مصر بكل شىء لأنها تستحق".

 

وأضاف موجهًا كلامه للشهيد: "أنت يا ابنى ضحيت بحياتك من أجل أن نعيش نحن.. ندرك مدى الألم ومدى التضحية أيضًا.. هذا الشهيد كان موهوبًا فى الموسيقى والتمثيل، وخدم مع الكنيسة فى عدة محافظات".


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فادي مدحت

اندريه زكي

شهيد ارهاب




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