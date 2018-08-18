أمن الجيزة يواصل حملاته لضبط الخارجين عن القانون قبل عيد الأضحى

كتب بهجت أبو ضيف

كثفت قوات الأمن بمديرية أمن الجيزة، حملاتها لإعادة الانضباط للميادين والشوارع، قبل عيد الأضحى، وضبط الخارجين عن القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 18 قضية سلاح نارى ومواد مخدرة، وتنفيذ 130 حكما قضائيا.

كما أسفرت الحملات التى استهدفت مدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، والمنطقة الأثرية بالهرم، بالإضافة إلى قطاعى شمال وجنوب الجيزة، عن ضبط 71 قضية تموينية، احتوت على كميات من اللحوم والدواجن المجمدة مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، وإغلاق عدد من المنشآت غير المرخصة.

وأزال ضباط شرطة المرافق 480 مخالفة تعدى وإشغال طريق، وضبط عدد من البائعين لحيازتهم مواد غذائية، وأسطوانات غاز مدعمة لبيعها بالسوق السوداء، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين، وتولت النيابات المختصة التحقيق.