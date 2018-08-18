video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
السبت، 18 أغسطس 2018 10:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أعضاء بالكونجرس يطلبون تفسيرا من الجيش بعد تقارير عن تسمم بالرصاص

السبت، 18 أغسطس 2018 09:41 ص
أعضاء بالكونجرس يطلبون تفسيرا من الجيش بعد تقارير عن تسمم بالرصاص الكونجرس
رويترز
إضافة تعليق

حث أعضاء فى مجلس الشيوخ الأمريكى الجيش على تقديم تفاصيل بشأن الخطوات التى يتخذها لحماية الأطفال من التسمم بالرصاص مشيرين لتحقيق أجرته رويترز بشأن المخاطر فى القواعد العسكرية.

وكتبوا فى خطابهم للجيش "نكتب لكم اليوم بسبب قلقنا بشأن تقارير فى الآونة الأخيرة تحدثت عن تسمم بالرصاص في عدد من المنشآت العسكرية. صحة وسلامة جنودنا وعائلاتهم لهما الأهمية القصوى".

كتب الخطاب اثنان من أعضاء المجلس الديمقراطيين هما تيم كين ومارك وارنر من فرجينيا واثنان من الجمهوريين وهما ديفيد بيردو وجونى إيساكسون من جورجيا وجاء بعد يوم من تقرير نشرته رويترز أشار إلى أن أكثر من ألف طفل خضعوا للفحص فى عيادات الجيش تحتوى أجسادهم على مستويات مرتفعة من الرصاص خلال الفترة بين عامي 2011 و2016.

كما كشف تحقيق رويترز أيضا أن عدة قواعد عسكرية لم تقدم نتائج اختبارات الدم الخاصة بالأطفال إلى إدارت الصحة الحكومية بما ينتهك قوانين الدولة ويخلق حالة من التعتيم فى قضية تتعلق بالصحة العامة. وقال الجيش إنه يقدم الآن هذه التقارير.

وطلب أعضاء مجلس الشيوخ إفادة تفصيلية بشأن استراتيجية الجيش للحفاظ على سلامة عائلات العسكريين واقتراحات بشأن تحرك محتمل من الكونجرس.

وقالت المتحدثة باسم الجيش الكولونيل كاثلين ترنر "أهم ما يملك الجيش هو جنوده وعائلاتهم ونحن نقدر التضحيات التى يقدمونها لخدمة بلادنا". وأضافت "نحن ملتزمون بتوفير بيئة آمنة وصحية فى جميع منشآتنا ونوفر أعلى درجات الرعاية لجنودنا وعائلاتهم وكل من نحمل مسؤولية رعايتهم".

وفى إطار تحقيقها وفرت رويترز للعائلات فى عدة قواعد أمريكية إجراء اختبار لنسب الرصاص وتبين وجود مستويات خطيرة من الطلاء المحتوى على الرصاص فى جورجيا وتكساس وكنتاكى ونيويورك.

ويمثل بيردو وإيساكسون جورجيا التى فحصت فيها رويترز خمسة منازل قديمة فى فورت بينينج وتبين أن جميعها تحتوى على مواد خطيرة على الصحة بينما يمثل كين ووارنر فرجينيا التى كشف تقرير للمفتش العام بوزارة الدفاع في عام 2015 عن وجود مستويات خطيرة للرصاص فى فورت بلفوار.

وختم أعضاء مجلس الشيوخ خطابهم بالقول "نطالبكم بتقديم إفادة تفصيلية إلى مكاتبنا في أقرب وقت ممكن تشمل استراتيجية تعامل فورية وطويلة الأمد للحفاظ على سلامة عائلات العسكريين وتوفير العلاج الطبى لمن تضرروا من قبل أو توجد احتمالات لتضررهم وإجراء إصلاحات طويلة الأمد وفى النهاية تقديم مقترحات تشريعية أو إرشادات تتعلق بقانون لازم لتحميل المسؤولية".

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجيش الأمريكى يفرض قيودا على استخدام الجنود لأجهزة تتبع اللياقة البدنية

الجيش الأمريكى يعلن فقدان جندى كانت سفينته تبحر قبالة الفلبين

صور.. ترامب يزور قاعدة للجيش الأمريكى فى نيويورك

الكونجرس

الجيش الأمريكى

القواعد العسكرية الأمريكية

التسمم بالرصاص

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

تشريع برلمانى للسماح للقطاع الخاص بإنشاء مكاتب للشهر العقارى

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

فانتازى بريميرليج (2).. صلاح وريتشارلسون وأجويرو نجوم الجولة

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

موديز تخفض تصنيفها الائتمانى لتركيا وترجح زيادة التضخم وتقويض النمو

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

فى20 معلومة.. موعد بدء الدراسة بجميع الصفوف واستعدادات وزارة التعليم

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

شاهد.. رامى صبرى يطرح كليب "أهد الدنيا"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة