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أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 595 جنيها للجرام

السبت، 18 أغسطس 2018 11:29 ص
أسعار الذهب ترتفع 4 جنيهات وعيار 21 يسجل 595 جنيها للجرام صورة أرشيفية
كتب إسلام سعيد
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ارتفعت أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم السبت بقيمة 4 جنيهات فى ظل تعافى سعر أوقية الذهب عالميا لترتفع من 1178 دولار لتسجل 1185 دولار بارتفاع قدره 7 دولارات.
 
وسجل الذهب اليوم لعيار 21 وهو الأكثر مبيعا فى سوق الصاغة المصري 595 جنيها، مع توقعات بتغير هذا السعر خلال الساعات القادمة، وأصبحت أسعار الذهب اليوم في كالتالي:
 
عيار 18: 510 جنيها
عيار 21: 595 جنيها
عيار 24: 680 جنيها
الجنيه الذهب: 4760 جنيها
أوقية الذهب: 1185 دولار
 
وتتغير أسعار الذهب فى مصر، متأثرة بالتغير الذى تشهده أسعار الذهب عالميًا، لكن اضطراب سعر الدولار يؤدى إلى تغير أسعار الذهب فى مصر زيادة ونقصانا بنسبة كبيرة، فكلما ارتفع سعر الدولار فى السوق زادت أسعار الذهب.
 
أسعار الذهب قد تشهد تذبذبا خلال الساعات القادمة فى ظل استمرار تحرك سعر أوقية الذهب عالميا.
 
 
 

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