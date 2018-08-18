أبو هشيمة لـ extra news:مصنع بنى سويف صديق للبيئة وزيارة الرئيس تتويج لجهد العاملين

كتب ــ أيمن رمضان

وجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجولة التفقدية التى قام بها الأربعاء الماضى بمصنع حديد المصريين، لافتاً إلى أن هذا المصنع يعد الأول من نوعه كصديق للبيئة، وتابع:"زيارة الرئيس وتفقده المصنع تعد تشريفا وتكريما لجهد كل عامل فى هذا المصنع".

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى عبر فضائية "extra news"، أن هذه المصانع الحديثة تم إنشاؤها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أن الظروف الاستثمارية فى البلاد قبل 5 سنوات من الآن لم تكن على المستوى المطلوب، بينما إصرار الرئيس والشعب المصرى على النهوض بالبلاد والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى دفعنا إلى افتتاح هذه المصانع الفريدة من نوعها على مستوى العالم.

ولفت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلى أن الشركة المصنعة تجلب وفودا من مختلف بلاد العالم مثل الصين وروسيا لمشاهدة هذه التكنولوجيا الحديثة، ما أسفر عن توقيع الشركة المصنعة لـ14 عقدا لمصانع جديدة، وتابع:"الحمد الله أننا مزار لدول متقدمة جداً.. نحن أول من استخدمنا هذه التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال على مستوى العالم"، مؤكداً أن مصنع حديد بنى سويف صديق للبيئة من حيث توفير الطاقة من كهرباء وغاز، بالإضافة إلى عدم وجود أى مياه صرف صناعى، نظراً لوجود آلية حديثة لتدوير هذه المياه.

وقال رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إن مصنع حديد بنى سويف فريد من نوعه على مستوى العالم، سواء من حيث توفير الطاقة، واستخدام الانبعاثات الصادرة عن العمل لإعادة تدويرها مرة أخرى، لافتاً إلى أن التكنولوجيا المتبعة تجعلنا نستخدم كافة المخلفات من خردة فى عملية الصناعة، وتجعل المنتج طبقاً للمواصفات العالمية، وتابع:"تصنيفنا أننا الأول فى العالم "، مشدداً على أنه راهن على اهتمام الدولة الكبير بتنمية الصعيد وشبكة الطرق العظيمة التى تم إنشاؤها فضلاَ عن البنية التحتية القوية فى الطاقة.

وأعرب رئيس مجموعة حديد المصريين، عن اعتزازه بمصنع حديد بنى سويف، موضحاً: "قابلت العديد من الاعتراضات من قبل المختصين الذين نصحونى أن عمل مثل هذه المصانع لابد أن تكون قريبة من الموانئ.. لكن إيمانى بالصعيد، والطلب به، إلى جانب حجم المساحة الجغرافية، دفعنى لإنشائه بالصعيد".

وأكد رجل الأعمال، أن البنية الضخمة من طاقة وطرق التى تعمل عليها الدولة الآن جعلتنى لا أخشى من نصائح المختصين وأقمت المصنع بصعيد مصر، لنكون بهذا أول مصنع حديد تسليح بالصعيد، إلى جانب أننا أول مصنع من حيث التكنولوجيا على مستوى العالم .

وأشار "أبو هشيمة"،إلى أن صناعة الحديد من الصناعات الاستراتيجية والهامة التى يجب أن لا تترك للاستيراد، كما قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، موضحاً أن تقليل الاستيراد من الصناعات الاستراتيجية يوفر النقد الأجنبى ويعزز قدرة الاقتصاد الوطنى، وتابع:" كل مصنع فى مصر سواء صغير أو كبير يعد إضافة كبيرة للاقتصاد الوطنى.. الحفاظ على الصناعة الوطنية وتقليل الاستيراد ..نستطيع التحكم فى أسعاره طالما نقوم بإنتاجه".

واستكمل رئيس شركة حديد المصريين، حديثه قائلاً إن تقدم الدول مرهون بوجود صناعات استراتيجية تستطيع التحكم بها وتوجهها لصالح بناء الدولة من ناحية ومن ناحية لتعزيز الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن مجموعة المصريين تضم 4 مصانع حديد فى "بورسعيد والإسكندرية والعين السخنة وبنى سويف"، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2,3 مليون طن، وتابع:"أنه جار العمل على خطة لزيادة الإنتاج بمصانع المجموعة وفور الانتهاء منها سيتم الإعلام عنها ..لن نتوقف عند إنتاج 2,3 مليون طن ..وإن شاء الله سنعمل على رفع هذه الكمية".

وشدد "أبو هشيمة"، على أنه مؤمن بدور القطاع الخاص فى مشاركة الدولة بأعمال التنمية بصعيد مصر، لافتاً إلى مجموعة المصريين قامت بإنشاء مجمع صناعات البناء وأسمنت المصريين بمحافظة سوهاج، مشيراً إلى أنه فى أقل من عام سيتم افتتاح هذا المجمع والذى يتضمن تكنولوجيا حديثة.

ومن حيث المشاركة المجتمعية قال "أبو هشيمة"، إن دور القطاع الخاص فى العمل المجتمعى أمر طبيعى لا يستحق أحد الشكر عليه، وتابع:"واجب علينا لا يتطلب الشكر عليه".