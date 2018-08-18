أبو هشيمة: زيارة الرئيس مصنع حديد بنى سويف تكريم لجهود العاملين

كتب - أيمن رمضان

وجه رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على الجولة التفقدية التى قام بها الأربعاء الماضى بمصنع حديد المصريين، لافتاً إلى أن هذا المصنع يعد الأول من نوعه كصديق للبيئة، وتابع:"زيارة الرئيس وتفقده المصنع تعد تشريف وتكريم لجهد كل عامل فى هذا المصنع".

وأضاف "أبو هشيمة"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "هذا الصباح" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى عبر فضائية "extra news"، أن هذه المصانع الحديثة تم إنشاءها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتاً إلى أن الظروف الاستثمارية فى البلاد قبل خمس سنوات من الآن لم تكن على المستوى المطلوب، بينما إصرار الرئيس والشعب المصرى على النهوض بالبلاد والارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى دفعنا إلى افتتاح هذه المصانع الفريدة من نوعها على مستوى العالم.

ولفت رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، إلى أن الشركة المصنعة تجلب وفود من مختلف بلاد العالم مثل الصين وروسيا لمشاهدة هذه التكنولوجيا الحديثة ما اسفر توقيع الشركة المصنعة لـ14 عقد لمصانع جديدة ، وتابع:"الحمد الله أننا مزار لدول متقدمة جداً ..نحن أول من استخدمنا هذه التكنولوجيا الحديثة فى هذا المجال على مستوى العالم".

وأكد "أبو هشيمة" أن مصنع حديد بنى سويف صديق للبيئة من حيث توفير الطاقة من كهرباء وغاز، بالإضافة إلى عدم وجود أية مياه صرف صناعى، نظراً لوجود آلية حديثة لتدوير هذه المياه.

وأشار إلى أن تقدم الدول مرهون بوجود صناعات استراتيجية تستطيع التحكم بها وتوجهها لصالح بناء الدولة من ناحية ومن ناحية لتعزيز الاقتصاد الوطنى، لافتاً إلى أن مجموعة المصريين تضم 4 مصانع حديد فى "بورسعيد والإسكندرية والعين السخنة وبنى سويف"، بطاقة إنتاجية تصل إلى 2,3 مليون طن.

وتابع:" أنه جار العمل على خطة لزيادة الإنتاج بمصانع المجموعة وفور الانتهاء منها سيتم الإعلام عنها ..لن نتوقف عند إنتاج 2,3 مليون طن..وإن شاء الله سنعمل على رفع هذه الكمية".

وأوضح "أبو هشيمة"، أنه مؤمن بدور القطاع الخاص فى مشاركة الدولة بأعمال التنمية بصعيد مصر، لافتاً إلى أن مجموعة المصريين قامت بإنشاء مجمع صناعات البناء وأسمنت المصريين بمحافظة سوهاج، مشيراً إلى أنه فى أقل من عام سيتم افتتاح هذا المجمع والذى يتضمن تكنولوجيا حديثة.

ومن حيث المشاركة المجتمعية قال "أبو هشيمة"، إن دور القطاع الخاص فى العمل المجتمعى أمر طبيعى لا يستحق أحد الشكر عليه، وتابع:"واجب علينا لا يتطلب الشكر عليه".