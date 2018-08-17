وصول 1000حاج من ذوى شهداء الجيش والشرطة المصرية إلى مكة

بدموع الفرح، والمشاعر المختلطة والأجواء الروحانية، تعالت التبريكات والتكبيرات حال وصول 1000 حاج وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود للحج والعمرة من أسر شهداء ومصابى الجيش والشرطة المصرية، لمقر إقامتهم بمكة.

ونظمت أمانة البرنامج حفل استقبال لضيوف الرحمن بتقديم الورود وماء زمزم لهم والإحتفاء بهم ومشاركتهم فرحتهم، تسليمهم مفاتيح الغرف المعدة لهم مسبقاً بالإضافة الى شرائح الاتصال والحقائب المليئة بجميع مستلزمات الحاج.

وعبر الحجاج عن سعادتهم منذ مغادرتهم وحتى وصولهم إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج التى يعمل برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة على تسهيلها وتهيئة الظروف المناسبة لتأديتها وسط أجواء روحانية مطمئنة، داعين الله أن يحفظ المملكة وقادتها، وأن يجزي خادم الحرمين الشريفين خير الجزاء على ما قدمه للأمة العربية والإسلامية ،مؤكدين أن هذه الإستضافة تأتي من حرصه المستمر على خدمة الإسلام والمسلمين.

من جانبه قال رئيس لجنة حجاج مصر من ذوي الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش المصري ببرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة، عبدالعزيز ناصر الصالح أنه تم مرافقة الحجاج منذ مغادرتهم مصر وحتى وصولهم إلى مكة من أجل تسهيل وصول ضيوف برنامج الملك من مصر العزيزة حيث تأتي هذه الاستعدادات والاستقبال في سياق تنفيذ التوجيه باستضافة ألف حاج من ذوى الشهداء والمصابين من الشرطة والجيش المصرى، حيث تمت تلك الاستعدادات وفق ماخطط له بإشراف مباشر من فضيلة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الاسلامية والدعوة والإرشاد داعياً الله أن يجزى الملك سلمان بن عبدالعزيز خير الجزاء على هذه المكارم المتعددة الممتدة من مشارق الأرض إلى مغاربها.

وأضاف: لو نظرنا للبرنامج نجده فى كل عام تزداد المكارم التى تدل أن المملكة بحكامها ورجالها دولة أفعال وليست أقوال.