وزير داخلية بلجيكا: تبادل بيانات الركاب ساهم فى التعرف على 834 شخصا كان مبلغ عنهم

كتب: أحمد علوى

قال وزير الداخلية البلجيكى جون جامبون فى بيان له اليوم الجمعة، نشرته صحيفتى "دو تيتد" و"إيكو"، أنه منذ 1 إبريل الماضى، كان يتعين على شركات الطيران الإبلاغ عن بيانات الركاب إلى وزارة الداخلية، ومنذ ذلك الحين، تم التعرف على 834 شخصاً تم الإبلاغ عنهم فى قواعد بيانات الشرطة، وتدخلت شرطة المطار فى 10 ٪ من الحالات التى تطلبت هذا.

وتقع خلية الفحص المسماة "وحدة معلومات الركاب" فى مركز الأزمات التابع لوزارة الداخلية، و يتكون الفريق من حوالى 30 شخصًا من الشرطة وأمن الدولة وجهاز المخابرات العسكرية والجمارك، فهم يحددون سلوك المسافر والأعضاء المحتملين للشبكات الإجرامية والمنظمات الإرهابية.

وقد تطلب حوالى 10٪ من الأشخاص الـ 834 الذين تم تحديدهم إلى تدخل من شرطة المطار.

وبفضل "وحدة معلومات الركاب"، تم تجنب 18 عملية اختطاف وتم إلقاء القبض على ثمانية من أكبر تجار المخدرات.