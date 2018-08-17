وزيرة بلجيكية تعلن عدم إقامة مذابح مؤقتة للمسلمين بمناسبة عيد الأضحى

كتب أحمد علوى

قالت وزيرة الرفق بالحيوان ببلجيكا بيانكا ديبيتس إن بروكسل لن تقوم بتثبيت أى مسلخ مؤقت يوم الثلاثاء المقبل بمناسبة عيد الأضحى، رغم حظر الذبح فى المنازل.

ووفقاً لقناة بلجيك 24 البلجيكة أكدت الوزيرة أن منطقة بروكسل لن تقوم بتركيب مسالخ مؤقتة بمناسبة عيد الأضحى، رغم أن البلديات كان من الممكن أن تأخذ مثل هذه المبادرة ومع ذلك فإن بلدية بروكسل لم تطلب أى مجزر مؤقت.

وقالت بيانكا لوسائل الإعلام "نحن لسنا على علم بأى مبادرة خاصة من أى بلدية بطلب تصريح، ولم نتلق أى طلب للحصول على إذن بهذا والموعد النهائى انتهى على أى حال".

وحظرت منطقة بروكسل عمليات الذبح المنزلى ونقل الماعز والأغنام بمبادرة من الوزيرة بيانكا ديبايتس فى العام الماضى، ويجب أيضًا على الناقلين العاملين فى هذا المجال الحصول على تصريح من الوكالة الفيدرالية لسلامة السلسلة الغذائية (AFSCA).

كما تدعو الوزيرة المجتمع المسلم إلى تقديم تبرعات للمحرومين بمناسبة عيد الأضحى بدلا من الذبح، وتقول "إنه فعل مساوى لذبح خروف أو عنزة، وبالتالى سيتم تجنب أيضا معاناة الحيوانات".

وتجدر الإشارة إلى أن الحظر المفروض على الذبح دون تخدير غير مفعل، ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين حول هذا الموضوع فى حكومة بروكسل ولم يعد من الممكن التوصل إلى اتفاق فى ظل هذه الانتخابات التشريعية.