video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:37 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

"واشنطن تايمز" ترصد تحذيرات أمريكية من توسع النفوذ العسكرى الصينى

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:44 م
"واشنطن تايمز" ترصد تحذيرات أمريكية من توسع النفوذ العسكرى الصينى الجيش الصينى
واشنطن (أ ش أ)
إضافة تعليق

حذّرت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" من أن الجيش الصينى "من المحتمل أن يجرى تدريبات عسكرية تستهدف شن غارات جوية ضد أهداف أمريكية فى المحيط الهادئ"، لافتة إلى أن استراتيجية بكين الأوسع نطاقا تكمن فى تطوير قدرات قواتها المسلحة لتكون قادرة على "تخريب" المزايا الأمريكية.

ولفتت صحيفة (واشنطن تايمز) الأمريكية، فى سياق تقرير أوردته على موقعها الإلكترونى، اليوم الجمعة، إلى أن تقييم البنتاجون - وهو جزء من تقرير سنوى أكبر ينظر إلى القوة العسكرية والأهداف الجيوسياسية للصين - خلُص إلى أن الصين ترغب فى توسيع نطاق نفوذها فى المنطقة بشكل كبير، وتريد أن تظهر للقوى العالمية الأخرى، لا سيما الولايات المتحدة، أنها رفعت من قدرات جيشها بشكل كبير.

وأضاف تقرير البنتاجون "لطالما طوّر جيش التحرير الشعبى الصينى قدرات قصف جوى قادرة على ضرب أهداف بعيدة عن الصين قدر الإمكان، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية وسّع جيش التحرير الشعبى بسرعة مناطق عمليات قاذفات القنابل فوق الماء، ما يكسبها خبرة فى مناطق مائية حساسة، ويحتمل إجراءه تدريبات على توجيه ضربات ضد أهداف أمريكية وحليفة لأمريكا".

وتوترت العلاقات بين الولايات المتحدة والصين فى الأشهر الأخيرة بسبب الحرب التجارية المتصاعدة، التى يؤكد الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أنها ضرورية لمصلحة أمريكا الاقتصادية على المدى الطويل، ولتخفيض احتيال بكين فى السوق الدولية، على حد زعمه.

ونوّهت (واشنطن تايمز) إلى أنه من الناحية العسكرية، فإن محاولة الصين التوسع فى بحر الصين الجنوبى وأماكن أخرى فى المحيط الهادئ، أبقت المسئولين الأمريكيين على حافة الهاوية، كما أدت إلى تدهور العلاقات الثنائية.

ففى وقت سابق من هذا العام، على سبيل المثال، قالت الولايات المتحدة إنه لن يتم دعوة الصين بعد الآن إلى المشاركة فى مناورات عسكرية رئيسية فى المحيط الهادئ تُعرف باسم (ريمباك).

ولفتت الصحيفة إلى أن القادة العسكريين الأمريكيين أوضحوا أن مواجهة الصين تظل هدفا عسكريا كبيرا، ففى هذا الشهر فقط، أعلن نائب الرئيس الأمريكى مايك بينس، ووزير الدفاع جيمس ماتيس، أنهما سيعملان على تطوير فرع سادس للقوات المسلحة يعرف باسم "القوة الفضائية"، بهدف واضح هو البقاء فى المقدمة قبل بكين فيما يتعلق بالقدرات الفضائية.

وحذر البنتاجون من أن الصين لديها نفس الأهداف، لافتا إلى أن استراتيجية بكين بكاملها مبنية على مواجهة المزايا التكنولوجية الأمريكية، كما أن الجيش الصينى الآن يعاد تجهيزه بالكامل حتى يمكنه المنافسة بشكل أفضل مع أمريكا.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أمريكا تعتقل مواطنا صينيا بتهمة تهريب أجهزة مضادة للغواصات إلى الجيش الصينى

الصين: تطوير العلاقات بين الجيشين الصينى والأمريكى يتطلب النظر إلى المصالح طويلة الأمد

صحيفة: الجيش الصينى يحشد قواته استعدادا لـ "حرب محتملة" بشبه الجزيرة الكورية

امريكا

اخبار امريكا

الصين

اخبار الصين

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

"حج بصحة".. ما هى إرشادات وزارة الصحة السعودية للحجاج لتجنب التسمم الغذائى؟

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

المصير المجهول للإخوان فى تركيا.. اتجاه لطرد عناصر الإرهابية من الأراضى التركية بعد انهيار الليرة.. مختار نوح: الجماعة تشهد حالة من التخوف والترقب الشديد.. وسعد الدين ابراهيم: أردوغان سيغلق قنواتهم قريبا

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

200 عربة مكيفة لـ"الغلابة" لأول مرة بتاريخ السكة الحديد..و300 "درجتين أولى وثانية" تحل محل القطارات المكيفة الحالية.."النقل" تختار تحالفا روسيا مجريا لتوريد العربات.. توقيع التعاقد بعد العرض على الرئيس وموافقته

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

صور.. شرطة محور قناة السويس تضبط 1800 جهاز تتبع بميناء السخنة

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة