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"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان

الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:44 م
"هذا اللص من ذاك المجرم".. تعرف على جرائم فساد نجل أردوغان بلال أردوغان
كتب هاشم الفخرانى
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ليس غريبا على رئيس ينهب أموال شعبه مثل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن يسير ابنه على نفس منوال والده فى نهب أموال الأتراك، بل ويصبح شريكا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سرقة نفط العراق.

 

بلال اردوغان
بلال اردوغان

 

وكشف الصحفى التركى تورجوت أوغلوا، فى إنفوجراف، جرائم "بلال" نجل الرئيس التركى أردوغان، والذى أبرم عشرات الصفقات التجارية المشبوهة مع إسرائيل، من بينها صفقات اتهم فيها بالفساد خلال العام 2013، كما واجه اتهامات بتزوير مناقصة بقيمة 100 مليار دولار، وأوضح الصحفى التركى، أن بلال أجرى مكالمات هاتفية مع والده حول إخفاء ملايين الدولارات عام 2014 علاوة على غسيل أموال فى إيطاليا.

 


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