نظافة القاهرة توزع 50 ألف كيس لجمع القامة خلال العيد

كتب سيد الخلفاوى

أكد المهندس محسن المأمون رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، على استعداد كافة الحدائق العامة والمتميزة لاستقبال زوار العيد حيث تم التأكد من كفاءة وسلامة الألعاب الترفيهية ، كما تم تجهيز عدد 50 ألف كيس لجمع القمامة لتوزيعهم على رواد الحدائق لجمع القمامة بها وعدم القائها بالمسطحات الخضراء خلال أيام العيد .

كما تم تخصيص أطقم من الإنقاذ المركزى قوامها 4 فرق طوارئ لكل منطقة من المناطق الأربعة تضم لودر وسيارة حوادث و2 لورى قلاب و2سيارة صغيرة للتدخل الفوري عند حدوث أي طارئ، وتجهيز عدد من فناطيس المياه وعدد من العربات المحملة بالرمال في كل منطقة لتنظيف الدماء الناتجة عن الذبائح وغسيل وتطهير الشوارع والميادين التى قد يتم الذبح بها خلال أيام العيد.

وأشار رئيس هيئة النظافة إلى انه تم مراجعة نظافة ساحات الصلاة وحول المساجد بجميع أحياء القاهرة والمحاور المؤدية إليها ، وكذلك تكثيف النظافة حول الحدائق العامة والمتميزة والمتخصصة استعداداَ لاستقبال زوار العيد.

وأكد محسن مأمون علي ورفع كفاءة الإنارة بكافة المناطق المحيطة بالمساجد والمحاور الرئيسية والمواقف العامة للأتوبيس والسرفيس وخطوط المترو والمناطق السياحية والأثرية كما تم إنارة مآذن الجوامع خاصة بالمناطق الأثرية والدينية والتأكد من إغلاق جميع الولاعات بإحكام ومراجعة جميع كابلات أعمدة الإنارة وغسيل الكشافات مع التركيز علي المناطق المحيطة بتجمعات المواطنين في المناطق الرئيسية حفاظاً علي سلامتهم.

ونوه رئيس هيئة النظافة إلي أنه تم تشكيل فرق صيانة مزودة بالأبراج لتكون جاهزة طوال الـ24 ساعة لمجابهة اى أعطال أو طوارئ.