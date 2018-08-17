موجز أخبار6.. السلطات المصرية تعلن إغلاق معبر رفح يومى الجمعة والسبت

نشر موقع "اليوم السابع" عددا من الأخبار والموضوعات المهمة خلال الساعات الماضية، على رأسها، السلطات المصرية تعلن إغلاق معبر رفح يومى الجمعة والسبت.



فيما يلى موجز أخبار "اليوم السابع" للساعة السادسة مساء..

أعلنت منظمة أطباء بلا حدود، اليوم الجمعة، مصرع 33 طفلا خلال أسبوعين بين 2 و 25 أغسطس الجارى، فى مخيم شمال شرق نيجيريا لمهجرين طردتهم جماعة بوكو حرام، بسبب سوء التغذية .

أعلنت السلطات المصرية أن معبر رفح مغلق يومى الجمعة والسبت الموافقان 17 و18/8 على ان يتم فتحه يوم الأحد الموافق 19/8 طبقا للشروط السابقة





نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران فى تسيير ما يزيد عن 360 رحلة إلى جدة والمدينة، وذلك لنقل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.





أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد فلسطينياً وإصابة 100 على حدود غزة، على يد قوات الاحتلال الإسرائيلية، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها.





أعلنت السلطات الصحية الكونغولية ومنظمة الصحة العالمية، أن حصيلة المصابين بالحمى النزفية ايبولا فى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية بلغ 78 إصابة، حيث توفى منهم 44 شخصا.





قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، إن تركيا تتصرف بشكل بالغ السوء، وتمثل مشكلة منذ وقت طويل، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها.





سجل معدل البطالة تراجعًا خلال الربع الثانى من العام الجارى (من أبريل - يونيو 2018، سواء مقارنة بالربع السابق له مباشرة "الربع الأول من2018"، أو بالربع المماثل له "الربع الثانى من 2017".





عرضت فضائية العربية فيديو، لشقيقان سوريان فرقتهما حرب سوريا وجمعهما الحج بالحرم المكى بالمملكة العربية السعودية، أثناء آداء فريضة الحج هذا العام.





قالت صحيفة "إيه بى سى" الإسبانية إن العواصف الصيفية من ساحل البحر المتوسط، تضرب إسبانيا وتتسبب فى فيضان كبير، وغمر الشوارع الإسبانية على ارتفاع 60 لترا لكل متر مربع فى خلال دقائق.





ليس غريبا على رئيس ينهب أموال شعبه مثل الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، أن يسير ابنه على نفس منوال والده فى نهب أموال الأتراك، بل ويصبح شريكا لتنظيم "داعش" الإرهابى فى سرقة نفط العراق.





تشهد سماء مصر والمنطقة العربية بغروب شمس اليوم الجمعة، وصول كوكب الزهرة إلى استطالته العظمى الشرقية بزاوية 45 درجة من الشمس.





كشفت مصادر مطلعة أن المخابرات التركية تدخلت للإفراج عن هشام عبد الله مقدم البرامج بقناة الشرق الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية، بعد نحو 5 أيام من إحتجازه.





تمكنت الإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس من ضبط 1800 جهاز تتبع مزود بكاميرا محظور دخولها البلاد ومهربة داخل حاويتين بميناء العين السخنة بالسويس.





يستضيف فريق الترجى التونسى نظيره الأهلي فى مباراة من العيار الثقيل، فى إطار الجولة الخامسة بدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا والمقرر لها التاسعة مساء الليلة على ملعب رادس.





أقدمت فتاة بالإسكندرية على اشعال النار فى نفسها، باستخدام السولار، مما سبب فى إشعال النيران فى الشقة السكنية، مما أدى إلى وفاة جدها الذى تصادف زيارته لأسرتها بالسكتة القلبية.





بدأ حجاج بيت الله الحرام، اليوم الجمعة، أداء ركن السعى بين والصفا والمروة.





مصر نجحت فى تخطى أزمتها الاقتصادية بفضل برنامج قوى للإصلاح..وتركيا تدفع ثمن ديكتاتورية "أردوغان"..ويطالبون باستغلال الفرصة لجذب الاستثمارات الهاربة من أنقرة..الفقى: قرارات السلطان العثمانى بداية النهاية لحكمه





أيام قليلة تفصلنا عن إجازة عيد الأضحى، ومن ثم فإن استعدادات الحدائق العامة والمنتزهات تسير على قدم وساق، خصوصا الأشهر منها فى القاهرة والجيزة، مثل حديقة الحيوان التى تستقبل عشرات الآلاف، مرورًا بحديقة الأورمان، وصولاً إلى الفساط بمنطقة مصر القديمة.