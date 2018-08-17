مهندس يشعل النار فى شقة والده بحلوان لرغبته الاستيلاء على الشقة

كتب إبراهيم أحمد

كشف رجال مباحث القاهرة ملابسات حريق شقة موظف بمنطقة حلوان، والذى اتهم ابنه مهندس الكهرباء بأنه وراء إشعال النيران فى الشقة لرغبته الاستيلاء عليها، فتم ضبطه واعترف باشعال النيران فى شقة والده بتحريض من خال زوجته، فتم ضبطه، واحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة حلوان، بلاغا من شرطة النجدة، بنشوب حريق بشقة كائنة بمدينه الشمس، وبالانتقال والفحص تبين نشوب الحريق بباب الشقة محل البلاغ امتد لجزء من سجادة بصالة الشقة "دون حدوث إصابات" وتمكن الأهالي من السيطرة على الحريق وإخماده.

و بسؤال مالك الشقة "محمد ع إ" 59 سنة، موظف أمن إداري للغاز، اتهم نجله "عمرو م ع" 25 سنة، مهندس كهرباء، بارتكاب الواقعة بسبب رغبة نجله في الاستيلاء علي الشقة.

واكدت التحريات صحة الواقعة وأن المشكو فى حقه وراء ارتكابها، فتم إعداد الأكمنة بأماكن تردد المتهم أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بتحريض من خال زوجته "محمد أ ا" 32 سنة، سائق بشركة، واضاف بوجود خلافات سابقة بينه ووالده لاعتراضه على الزواج من نجلة شقيقة المتهم الثاني.

واضاف المتهم انه اعد زجاجة تحوي سائل الكيروسين وقام بسكبه على باب الشقة وإشعال النيران به ولاذ بالفرار ، وأضاف بتخلصه من زجاجة الكيروسين بإلقائها بالطريق العام، وأمكن ضبط المتهم الثاني وبمواجهته بما جاء بأقوال الأول أيدها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.