الرئيسية أخبار عالمية مقتل شرطى وإصابة آخر فى إطلاق نار ببيلاروسيا الجمعة، 17 أغسطس 2018 03:18 م أرشيفية كتب أحمد عبد الرحمن إضافة تعليق أفادت فضائية "extra news"، فى خبر عاجل لها، مقتل شرطى وإصابة آخر فى إطلاق نار ببيلاروسيا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. معسكر مغلق للجمباز الإيقاعى فى بيلاروسيا انقلاب حافلة سياحية تقل 53 شخصا فى بيلاروسيا بيلاروسيا تصف محاولة اغتيال الرئيس الفنزويلى بالإرهاب مقتل شرطى اصابه اطلاق نار بيلاروسيا رئيس "السكة الحديد" يقطع إجازته لمتابعة حجز التذاكر الإضافية لعيد الأضحى صور.. الداخلية تطرح 4 آلاف رأس خراف وعجول حية بـ10 شوادر بأسعار مخفضة روسيا تعلن عن تفش خطير لإنفلونزا الطيور "الزهرة" فى أكبر استطالة له فى ظاهرة فلكية ترى بالعين المجردة الليلة قبل مواجهة الترجى.. تعرف على فرص صعود الأهلى لربع نهائى دورى الأبطال شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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