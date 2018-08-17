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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:49 م
خالد صلاح
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مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار شرق تركيا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:51 م
مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين فى إطلاق نار شرق تركيا أرشيفية
أ ش أ
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نقلت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، عن وسائل إعلام رسمية فى تركيا، اليوم الجمعة، إعلانها مقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بعد فتح موظف فى مكتب رجل دين مسلم النار على رفاقه شرقى البلاد.
 
وأضافت الشبكة أن المسلح حاول الانتحار بعد الحادثة بالبندقية التى استعملها فى الهجوم إلا أنه فشل وكان من بين المصابين، وقالت وسائل إعلام رسمية فى تركيا إن إطلاق النار وقع فى بلدة بمحافظة أرزينجان شرقى البلاد، أثناء عقد عدد من الموظفين اجتماعا فى مكتب رجل الدين.
 
وقال مسؤولون أتراك إن المهاجم يعانى من مشاكل نفسية وإنه كان فى نقاش مع زملائه قبل إطلاق النار، حسبما ذكرت الشبكة، مشيرة إلى أن بعض المصابين فى الحادث فى حالة صحية خطيرة.
 

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