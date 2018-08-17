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الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:16 م
خالد صلاح
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مفوضية حقوق الإنسان العراقية تدين القصف التركى للأراضى العراقية

الجمعة، 17 أغسطس 2018 07:34 م
مفوضية حقوق الإنسان العراقية تدين القصف التركى للأراضى العراقية قصف - أرشيفية
بغداد (أ ش أ)
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أدانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية، اليوم الجمعة، الضربات الجوية التركية على قضاء سنجار غربى محافظة نينوى، وطالبت الدولة العراقية باتخاذ موقف رسمى من ذلك بالطرق الدبلوماسية.

وأعلنت المفوضية - فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية - أن "المفوضية   تدين استمرار القصف الجوى التركى لشمال العراق، كما ترفض بشدة كل أشكال العمليات العسكرية التى تقوم بها دول الجوار ضمن حدود الدولة العراقية دون أن يصاحبها التنسيق المسبق مع الحكومة الاتحادية فى تحديد نوع الأهداف وموقعها والأسباب الموجبة لذلك من أجل ضمان سلامة حياة المدنيين ومناطقهم الآمنة".

ودعت المفوضية وزارة الخارجية العراقية بصفتها الحكومية إلى توجيه مذكرات رسمية إلى الجهات الأممية ومجلس الأمن الدولى لإصدار القرارات التى تحد من التدخلات العسكرية لدول الجوار فى الأراضى العراقية تحت أى حجة وسبب، ومنع كافة الجهات من تقديم الدعم لأى فصيل مسلح معارض يتخذ من العراق منطلقا لأعماله العسكرية والاستخبارية.

وكانت وزارة الخارجية العراقية، أدانت، فى وقت سابق اليوم، الضربات الجوية التركية على مناطق "السكان المدنيين" فى قضاء سنجار، نافية وجود تنسيق بين بغداد وأنقرة بشأن تلك الضربات.

 

 


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