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"مصر للطيران" تنقل 68 ألف حاج بزيادة 6 آلاف عن السعة المطروحة خلال الموسم

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:22 م
"مصر للطيران" تنقل 68 ألف حاج بزيادة 6 آلاف عن السعة المطروحة خلال الموسم حجاج
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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نجحت الشركة الوطنية مصر للطيران فى تسيير ما يزيد عن 360 رحلة إلى جدة والمدينة، وذلك لنقل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج.

وقالت مصادر، إن الشركة نجحت خلال الأسبوعين الماضيين فى نقل 68 ألف حاج إلى المملكة العربية السعودية، وذلك بزيادة 6 آلاف حاج عن السعة المقعدية التى طرحتها الشركة قبل بدء موسم الحج.

وأشارت المصادر إلى أن أكثر من 360 رحلة أقلعت من مطار القاهرة إلى المملكة العربية السعودية لنقل الحجاج، مشيرة إلى أنه جارى التنسيق من أجل الاستعداد لموسم عودة الحجاج.

 


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