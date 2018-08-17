مصر للطيران تسير 200 رحلة جوية إلى 6 مدن سياحية داخلية خلال إجازة العيد

كتب هانى عثمان - أحمد حمادة

قررت شركة مصر للطيران بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تسيير 200 رحلة جوية منتظمة وإضافية إلى كل من الغردقة، شرم الشيخ، الأقصر، أسوان ومرسى علم، وذلك اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى الخميس القادم الموافق 23 أغسطس 2018.

ومن المقرر أن تُسيّر شركتي مصر للطيران للخطوط الجوية ومصر للطيران للخطوط الداخلية والإقليمية (إكسبريس) خلال تلك الفترة 61 رحلة إلى شرم الشيخ، و52 رحلة إلى الغردقة، بالإضافة إلى 42 رحلة جوية إلى أسوان، و32 رحلة إلى الأقصر، و4 رحلات إلى مرسى علم، 9 رحلات إلى برج العرب بالأسكندرية.