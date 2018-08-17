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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:22 م
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مصر للطيران تستعد لنقل 70 ألف حاج خلال رحلات العودة بدءا من 27 أغسطس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 06:49 م
مصر للطيران تستعد لنقل 70 ألف حاج خلال رحلات العودة بدءا من 27 أغسطس مصر للطيران
كتب هانى عثمان - أحمد حمادة
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بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران الاستعداد لموسم عودة الحجاج، والذى من المقرر أن يبدأ يوم 27 أغسطس الجارى .

وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر البدء فى رحلات العودة يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس ، مشيرا إلى أنه من المتوقع نقل 70 ألف حاج خلال رحلات العودة ، مشيرا الى انه تم تجهيز الاسطول المخصص لنقل الحجاج .

الجدير، بالذكر أن الشركة نجحت فى تسيير ما يزيد عن 360 رحلة إلى جدة والمدينة، وذلك لنقل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، وتمكنت من نقل 68 ألف حاج بزيادة 6 آلاف حاج عن السعة المقعدية التى طرحتها  .

 

 
 

 


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