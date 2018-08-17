مصر للطيران تستعد لنقل 70 ألف حاج خلال رحلات العودة بدءا من 27 أغسطس

بدأت الشركة الوطنية مصر للطيران الاستعداد لموسم عودة الحجاج، والذى من المقرر أن يبدأ يوم 27 أغسطس الجارى .

وقالت مصادر بالشركة، إنه من المقرر البدء فى رحلات العودة يوم الإثنين الموافق 27 أغسطس ، مشيرا إلى أنه من المتوقع نقل 70 ألف حاج خلال رحلات العودة ، مشيرا الى انه تم تجهيز الاسطول المخصص لنقل الحجاج .

الجدير، بالذكر أن الشركة نجحت فى تسيير ما يزيد عن 360 رحلة إلى جدة والمدينة، وذلك لنقل حجاج بيت الله الحرام خلال موسم الحج، وتمكنت من نقل 68 ألف حاج بزيادة 6 آلاف حاج عن السعة المقعدية التى طرحتها .