مصر تشارك فى الدورة الخامسة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقى للاتصالات

كتبت هبة السيد

شاركت مصر، ممثلة فى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فى الدورة الخامسة العادية لمؤتمر المندوبين المفوضين 2018 التابع للاتحاد الإفريقى للاتصالات، والذى عقد خلال يومى 16 و17 أغسطس، فى نيروبي بكينيا.

وسبق المؤتمر انعقاد أربعة اجتماعات أخرى ذات صلة، وهى الدورة الاستثنائية لمجلس الإدارة يومى 9 و10 أغسطس، والاجتماع التحضيرى الإقليمى الثالث لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الدولى للاتصالات يومى 13 و14 أغسطس، واللجنة التحضيرية للمؤتمر يوم 15 أغسطس والمائدة المستديرة الوزارية يوم 16 أغسطس.

ويعقد مؤتمر المندوبين المفوضين الخاص بالاتحاد مرة كل أربع سنوات، وهو أعلى هيئة بالاتحاد حيث يتم من خلاله وضع الاستراتيجية العامة للاتحاد والتى سوف يعكف الأعضاء على تنفيذها خلال الأعوام الأربعة القادمة بالإضافة إلى إجراء انتخابات على منصب الأمين العام للاتحاد وكذلك لانتخاب الدول الأعضاء لمجلسه الإدارى والذى يتكون من 22 دولة من دول أعضاء الاتحاد البالغ عددها 44.

وسبق المؤتمر مائدة مستدير للوزراء بالدول الأعضاء وسوف يكون محور النقاش حول الاتصالات/تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى إفريقيا: النظرة الحالية والمستقبلية للأنظمة، وتم التطرق إلى الموضوعات المتعلقة بتطور قطاع الاتصالات فى القارة الإفريقية وكذلك قيام الدول الأعضاء بعرض أفضل تجاربها وما توصل إليه هذا القطاع من إنجازات فى بلدانهم.

وشاركت مصر فى مؤتمرات المندوبين المفوضين للاتحاد السابقة فى أعوام 2006، 2010، 2014، كما تجدر الإشارة إلى إنها قامت باستضافة اجتماعات المجلس الإدارى الاتحاد فى دورته عام 2016 بالقاهرة، ومن ثم ترأسها وذلك فضلًا عن المشاركة السنوية بهذه الاجتماعات.

وتأتى أهمية مشاركة مصر فى هذه الدورة من حرصها على استمرار عضويتها بالمجلس الإدارى للاتحاد الإفريقى للاتصالات والذى سوف يتم خلاله انتخاب الدول الأعضاء للمجلس خلال هذا المؤتمر. هذا إلى جانب المشاركة فى العملية الانتخابية على منصب الأمين العام للدورة القادمة (2019-2022)، وكذلك المشاركة فى وضع استراتيجية الاتحاد الإفريقى للاتصالات خلال الأربع سنوات القادمة وعرض ما يمكن أن تقوم به مصر من أجل المساهمة بفعالية فى عملية تنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى الدول الإفريقية.

الجدير بالذكر أن مصر تتمتع بمكانة متميزة ومرموقة داخل الاتحاد حيث تُعد من الدول المؤسسة للاتحاد وكذلك من الدول التى يعتمد عليها سكرتارية الاتحاد لقيادة الصف الإفريقى فى المحافل الدولية وللدفاع عن مصالحها. كما تقوم مصر بدور رائد فى الاتحاد والذى يرتكز عليه للمساهمة بفاعلية لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى القارة الإفريقية.

الاتحاد الإفريقى للاتصالات هو المنظمة الإقليمية الرائدة فى مجال الاتصالات، وتهدف مساعيها إلى تنمية البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات التى يقدمها القطاع، ويبلغ عدد الدول الأعضاء 44 دولة بالإضافة إلى 16 عضو منتسب.