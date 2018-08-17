مصرع عامل وإصابة آخر فى سقوط مصعد من الطابق الحادى عشر بالمنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر فى سقوط مصعد بميت خلافات بمدينة شبين الكوم فى المنوفية، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل، مدير أمن المنوفية، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة بسقوط قاعدة مصعد "أسانسير" بعقار بناحية ميت خاقان – دائرة القسم أسفر عن متوفى ومصاب، وبالانتقال والفحص تبين سقوط قاعدة مصعد من الطابق الحادى عشر لعقار مكون من اثنى عشر طابقاً ملك "م .ع. د".

أسفر الحادث عن مصرع مستقل المصعد "ا. م. هـ" 25عاما عامل ومقيم بدائرة مركز الشهداء متأثراً بإصابته بكسور بالجمجمة وعظام الرقبة، بالإضافة إلى إصابة مرافقه "م. س. ج" 11 عاما عامل ومقيم بذات الناحية بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن، وتم نقلهما إلى مستشفى شبين الكوم التعليمى.

وبسؤال والد المصاب 40عاما عامل ومقيم بذات الناحية، قرر أنه عقب قيام نجله والمتوفى بتوصيل بعض المنقولات "حجرة نوم أطفال" لإحدى الشقق السكنية بالعقار بالطابق الحادى عشر، وحال استقلالهما المصعد للنزول سقطت بهما قاعدته ما أدى إلى إصابة نجله ووفاة مرافقه، ونفى الشبهة الجنائية، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.