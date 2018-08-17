video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مصرع طيار أثناء إخماد حرائق غابات فى استراليا

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:04 م
مصرع طيار أثناء إخماد حرائق غابات فى استراليا حرائق غابات - أرشيفية
سيدنى (رويترز)
إضافة تعليق

قالت الشرطة إن قائد طائرة هليكوبتر لقى حتفه اليوم الجمعة، عندما تحطمت طائرته أثناء إخماد حرائق غابات اجتاحت معظم أنحاء جنوب شرق البلاد الذى يعانى من الجفاف.

ويستعر نحو 75 حريقا فى أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز زاد الطقس الجاف شدتها مما دفع السلطات لإعلان حالة الجفاف فى أنحاء الولاية الأسبوع الماضى.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة الطيار بعد تحطم طائرته، التى كانت ترش المياه لإخماد ألسنة اللهب، بالقرب من أولادولا على بعد نحو 180 كيلومترا جنوبى سيدنى فى حوالى الثانية بعد الظهر لكنها لم تكشف عن هويته.

وقالت سلطات المطافئ إن الحرائق غير الموسمية، التى تشيع فى الصيف لكنها تندر فى الشتاء الذى يحل الآن فى أجزاء من استراليا، اشتعلت بسبب موجة الجفاف التى اجتاحت مساحات شاسعة من المراعى والأراضى الزراعية.

ويحاول المئات من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات إخماد الحرائق التى دمرت حتى الآن منزلين على الأقل بالقرب من بلدة بيجا جنوبى أولادولا.

وشهدت نيو ساوث ويلز أسوأ موجة جفاف منذ عام 1965 خلال الفترة بين يناير ويوليو.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الدافئ الجاف حتى نوفمبر.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

عواصف رعدية تضرب كاليفورنيا ومخاوف من اتساع حرائق الغابات بفعل البرق

مقاطعة كولومبيا البريطانية فى كندا تعلن الطوارئ لمكافحة حرائق الغابات

ارتفاع أعداد ضحايا حرائق الغابات فى اليونان إلى 95 شخصا

استراليا

اخبار استراليا

حرائق غابات

اخبار العالم

اخبار العالم اليوم




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة