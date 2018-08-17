مصرع طيار أثناء إخماد حرائق غابات فى استراليا

سيدنى (رويترز)

قالت الشرطة إن قائد طائرة هليكوبتر لقى حتفه اليوم الجمعة، عندما تحطمت طائرته أثناء إخماد حرائق غابات اجتاحت معظم أنحاء جنوب شرق البلاد الذى يعانى من الجفاف.

ويستعر نحو 75 حريقا فى أنحاء ولاية نيو ساوث ويلز زاد الطقس الجاف شدتها مما دفع السلطات لإعلان حالة الجفاف فى أنحاء الولاية الأسبوع الماضى.

وقالت الشرطة إنه تم العثور على جثة الطيار بعد تحطم طائرته، التى كانت ترش المياه لإخماد ألسنة اللهب، بالقرب من أولادولا على بعد نحو 180 كيلومترا جنوبى سيدنى فى حوالى الثانية بعد الظهر لكنها لم تكشف عن هويته.

وقالت سلطات المطافئ إن الحرائق غير الموسمية، التى تشيع فى الصيف لكنها تندر فى الشتاء الذى يحل الآن فى أجزاء من استراليا، اشتعلت بسبب موجة الجفاف التى اجتاحت مساحات شاسعة من المراعى والأراضى الزراعية.

ويحاول المئات من رجال الإطفاء وعشرات الطائرات إخماد الحرائق التى دمرت حتى الآن منزلين على الأقل بالقرب من بلدة بيجا جنوبى أولادولا.

وشهدت نيو ساوث ويلز أسوأ موجة جفاف منذ عام 1965 خلال الفترة بين يناير ويوليو.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية استمرار الطقس الدافئ الجاف حتى نوفمبر.