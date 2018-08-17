مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

لقي عامل، مصرعه، وأصيب آخر وطفل، فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، بالطريق الدائرى أمام مدخل قرية منشأة عبدالله، بمركز الفيوم، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام.

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية منشأة عبدالله، بالطريق الدائري لمدينة الفيوم، ومصرع مواطن وإصابة آخرين.

وتبين أن الحادث وقع بين كلا من السيارة رقم ف س ر 6812، قيادة "أحمد.ص.ش" (28 سنة-ميكانيكي سيارات)، ومقيم بالصيفية الجديدة بدائرة قسم أول الفيوم، والدراجة البخارية رقم 204332 فيوم، قيادة "عبدالسلام.م.ع" (28 سنة-عامل)، ومقيم بدرب الطباخين بدائرة قسم أول الفيوم، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وبرفقته "محمود عبدالحليم.م" (17 سنة-عامل)، وتوفي متأثرا بإصابته، و"عمر.ر.ع" (7 سنوات-طفل)، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أن الحادث وقع بسبب التخطي الخاطئ للسيارة، مما أدى لاصطدامها بالدراجة البخارية، وانقلاب الأخيرة على جانب الطريق، ونقل المصابين وجثة المتوفي لمستشفى الفيوم العام، وقال والد المتوفي، أن الحادث قضاء وقدر ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث الواقعة، وأن تقرير مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة حدوث نزيف وفشل بوظائف المخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.



