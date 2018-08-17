video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم

الجمعة، 17 أغسطس 2018 11:53 ص
مصرع شخص وإصابة 2 آخرين فى حادث تصادم بالفيوم اسعاف -ارشيفية
الفيوم – رباب الجالي
إضافة تعليق
لقي عامل، مصرعه، وأصيب آخر وطفل، فى حادث تصادم بين سيارة ودراجة بخارية، بالطريق الدائرى أمام مدخل قرية منشأة عبدالله، بمركز الفيوم، ونقلوا لمستشفى الفيوم العام.
 

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفيوم، بورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم أمام مدخل قرية منشأة عبدالله، بالطريق الدائري لمدينة الفيوم، ومصرع مواطن وإصابة آخرين.

وتبين أن الحادث وقع بين كلا من السيارة رقم ف س ر 6812، قيادة "أحمد.ص.ش" (28 سنة-ميكانيكي سيارات)، ومقيم بالصيفية الجديدة بدائرة قسم أول الفيوم، والدراجة البخارية رقم 204332 فيوم، قيادة "عبدالسلام.م.ع" (28 سنة-عامل)، ومقيم بدرب الطباخين بدائرة قسم أول الفيوم، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم، وبرفقته "محمود عبدالحليم.م" (17 سنة-عامل)، وتوفي متأثرا بإصابته، و"عمر.ر.ع" (7 سنوات-طفل)، مصاب باشتباه كسر بالقدم اليسرى وكدمات متفرقة بالجسم.

وتبين أن الحادث وقع بسبب التخطي الخاطئ للسيارة، مما أدى لاصطدامها بالدراجة البخارية، وانقلاب الأخيرة على جانب الطريق، ونقل المصابين وجثة المتوفي لمستشفى الفيوم العام، وقال والد المتوفي، أن الحادث قضاء وقدر ولم يتهم أحد بالتسبب في حدوث الواقعة، وأن تقرير مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة حدوث نزيف وفشل بوظائف المخ، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة.حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

 


 

 
 

 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

انهيار جزئى بمنزل فى الفيوم دون إصابات

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار محافظة الفيوم

المحافظات

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة