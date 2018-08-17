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مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارتين بدار السلام فى سوهاج

الجمعة، 17 أغسطس 2018 08:02 م
مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث تصادم بين سيارتين بدار السلام فى سوهاج إسعاف - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول
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شهد طريق الشيخ جامع نجع عمار بمركز دار السلام فى سوهاج، منذ قليل، وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص، أسفر عن وفاة شخصين، وإصابة 6 آخرين، حيث تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى دار السلام المركزى للعلاج وتحويل الإصابات الخطيرة لمستشفى سوهاج الجامعى.

وكان اللواء هشام الشافعى مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من شرطة تأمين الطرق يفيد بوقوع مصادمة على الطريق الزراعى الشرقى " طريق الشيخ جامع بنى عمار بدائرة مركز دار السلام  ووجود متوفين ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد عبد الحميد أبو موسى مدير إدارة المباحث الجنائية، والعميد طارق يحيى رئيس مباحث المديرية، وقادها المقدم المزمل نافع رئيس فرع بحث الشرق بالإنابة بوقوع مصادمة بين سيارة ملاكى وأخرى ميكروباص على الطريق بدائرة مركز دار السلام نتج عن الحادث وفاة حمدى سعيد عبد الحميد 37 سنة ويقيم دشنا قنا، وأحمد ممدوح عبد اللاه 28 سنة ويقيم بنجع حمادى قنا.

وإصابة عاطف البح على 18 سنه ويقيم الأقصر وخلف الله سليمان خلف الله 30 ويقيم مركز دشنا وعزه محمد عبدالعال 26 سنه ويقيم ومصطفى. منصور 8 سنوات وممدوح عبد الحفيظ عبد الشكور 44 سنه و كرم صابر عبدالشافي 19 سنه  ويقيمون بذات العنوان ويونس عبدالمالك محمد 55 سنه ويقيم بمركزدار السلام  وتم تحويلهم للمستشفى الجامعى.

وجار رفع أثار الحادث وإعادة حركة السير على الطريق، وتحرير محضرا بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


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