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الجمعة، 17 أغسطس 2018 10:05 ص
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مستوطنون متطرفون يحطمون 200 شجرة زيتون جنوب نابلس

الجمعة، 17 أغسطس 2018 09:07 ص
مستوطنون متطرفون يحطمون 200 شجرة زيتون جنوب نابلس مستوطنون
وكالات
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حطم مستوطنون متطرفون 200 شجرة زيتون فى منطقة اللبن الشرقية جنوب نابلس.

وقال غسان دغلس مسؤول ملف الاستيطان فى شمال الضفة الغربية لـ معا إن مستوطنين من مستوطنة "عيله" المحاذية للقرية شنوا هجوما دمروا خلاله 200 شجرة زيتون تدميرا كاملا، مشيرا أن ملكيتها تعود للمواطن نائل عوايسة وتقع فى منطقة وادى على.

وأكد دغلس أن المستوطنين هاجموا حقل الزيتون فى ساعات متأخرة من الليل وان المواطنين قاموا بتفقد أراضيهم صباح اليوم واكتشفوا عملية التدمير.

يذكر أن شجر الزيتون تم زراعته فى هذه المنطقة قبل عشر سنوات.

 

 


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