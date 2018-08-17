مسئول أفغانى يعلن تواصل الاشتباكات بين الجيش وطالبان فى أجزاء من غازنى

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أعلن مسئول محلى فى إقليم غازنى الأفغانى استمرار الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحى حركة طالبان فى منطقة "قرة باغ" بالإقليم الواقع جنوب شرقى البلاد.

ونقلت قناة (طلوع) الأفغانية اليوم الجمعة عن قائد شرطة غازنى فريد أحمد مشعل قوله إن طالبان هاجموا المنطقة مساء أمس الخميس وما زالت الاشتباكات مستمرة.

وأضاف مشعل أن الوضع فى المنطقة مثير للقلق، إلا أن تعزيزات من الجنود فى طريقها إلى قرة باغ.

يأتى ذلك فى الوقت الذى وصل فيه الرئيس الأفغانى أشرف غانى إلى مدينة "غازني" صباح اليوم لزيارتها حيث من المقرر أن يلتقى بمسئولين أمنيين لتقييم الوضع الأمنى وأن يحضر حفل تأبين للقتلى جراء الاشتباكات التى وقعت خلال الأيام الماضية بالمدينة.

يُذكر أن طالبان شنت هجوما متعددا على مدينة غازنى الاستراتيجية، حيث اندلعت اشتباكات بين القوات الحكومية وحركة طالبان فى "غازني" فى الساعات الأولى من يوم /الجمعة/ الماضى وانتهت الاشتباكات يوم الثلاثاء الماضى. فيما لا تزال بعض الاشتباكات جارية فى ضواحى المدينة.