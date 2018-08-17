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الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:10 ص
خالد صلاح
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محكمة روسية تطلق سراح مراهقتين اتهمتا بالتطرف

الجمعة، 17 أغسطس 2018 05:00 ص
محكمة روسية تطلق سراح مراهقتين اتهمتا بالتطرف عناصر من الشرطة الروسية
موسكو أ ش أ
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أطلقت محكمة روسية فى العاصمة موسكو ، الخميس ، سراح مراهقتين اثنتين سجنتا بتهم تتعلق بالتطرف وقامت بوضعهما تحت الإقامة الجبرية.

وذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية، أن قرار المحكمة الروسية يأتى بعد يوم واحد من قيام مئات النساء بالاحتجاج فى العاصمة موسكو على اعتقال المراهقتين "آنا بافليكوفا" ، 18 عاماً ، وماريا دوبوفيك ، 19 عاماً ، فى مسيرة غير مرخص لها أطلقوا عليها "مسيرة الأمهات".

واتهم محامو الدفاع عملاء الشرطة السرية فى روسيا بكتابة البرنامج الراديكالى للمجموعة وافتعال القضية، حسبما ذكرت الشبكة.

وكانت المراهقتان قد اعتقلتا فى شهر مارس الماضى إلى جانب 8 آخرين مشتبه بهم، وذلك فى اتهامات تتعلق بتأسيس مجموعة متطرفة تهدف للإطاحة بالحكومة.

 


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