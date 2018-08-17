مبادرة "أنا إنسان" توزع 100 شنطة مدرسية على الأيتام ومرضى الغسيل الكلوى

كتب عبد اللطيف صبح

تحت رعاية النائبة شادية خضير عضو مجلس النواب بمدينة السلام، حرصت مبادر "أنا إنسان" على شراء وتوزيع شنط مدرسية بمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

وأوضحت ندى سمير مؤسس المبادرة، فى يان لها اليوم، أن المبادرة وزعت 100 شنطة مدرسية، تحت إشراف النائبة شادية خضير، لافتة إلى أنه تم توزيع عدد 40 شنطة على لأطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة فى مدارس الدمج بمدينة السلام و60 شنطة لأطفال أسر مرضى الغسيل الكلوى والأيتام.

وأكدت ندى أن هذا أقل ما يمكن تقديمه لرسم بسمة على وجوه الأطفال وتشجيعهم على عام دراسى جديد ورفع المعاناة عن كاهل كثير من الأسر خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك وكثرة المتطلبات، لافتة إلى أن مبادرة "أنا إنسان" أطلقت أوائل شهر مارس الماضى لرعاية الفئات المهمشة وإيمانا بأهمية دور الشباب فى النهوض بالمجتمع.







