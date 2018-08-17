كرم جبر: بدل الصحفيين أصبح حقا مشروعا وجزءا من راتبه الأساسى

كتب محمد شرقاوى

https://www.youtube.com/watch?v=UnWx-zSeY0k

أكد الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن هناك حماية للصحفى من الدولة المصرية للعاملين بمنظومة الصحافة، ويبلغ عددهم 27 ألف صحفى وعامل وفنى وإدارى، تنفق عليهم الدولة ربع مليار جنيه سنويا، ويصرف على هيئة "بدل تكنولوجيا" للصحفيين، وأصبح حقا مشروعا، وجزءا من راتب الصحفى الأساسى، ويعين الصحفيين فى تحمل ظروفهم المعيشية

وأضاف "جبر"، أن ارتفاع سعر طن الورق عالميا من 400 دولار إلى 900 دولار للطن، أدى إلى زيادة شعر الصحف جنيها واحدا، وكان هناك مقترحا بزيادة جنيه على الجرائد اليومية، و2 جنيه على الجرائد الأسبوعية، مضيفا أن الجرائد المصرية بعدما كانت طباعتها تتكلف 400 مليون جنيه ارتفعت لتصل إلى 800 مليون جنيه، بسبب ارتفاع أسعار الأوراق عالميا.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة خلال حواره ببرنامج "بتوقيت مصر"، المذاع على فضائية "بى بى سى"، أن هناك لجنة مكلفة لصناعة مصنع يصنع أوراق الجرائد، بعدما ارتفع سعر الصحف القومية 2 جنيه، والخاصة 3 جنيهات.

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