فيديو وصور.. مديرية الشباب والرياضة بأسيوط تنظم مهرجان "يلا نجرى"

أسيوط - هيثم البدرى

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط مهرجان الجرى "يلا نجرى"، تحت شعار الرياضة أسلوب حياة، فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تنمية الإنسان المصرى فى مختلف المجالات ومبادرة وزارة الشباب والرياضة والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وذلك بمشاركة 600 شاب وفتاة وبمشاركة قيادت مديرية الشباب والرياضة ومديرى الإدارات بمراكز المحافظة.

وانطلق المهرجان من ميدان الحرب والسلام "أم البطل سابقا" وصولا إلى تمثال جمال عبد الناصر أمام مسجد عمر مكرم بالجامعة.

ومن جهته قال محمد محمود وكيل وزارة الشباب والرياضة، إن المهرجان يأتى تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى تماشيا مع رؤية القيادة السياسية والرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة الاهتمام بالمواطن المصرى وبناءه والاهتمام بالرياضة اليومية لبناء جسم سليم وعقل سليم، وعلى الإنسان أن يبدأ حياته اليومية بالرياضة التى تساعده على إنجاز عمله بشكل أفضل.

وأوضح محمود أن المهرجان سيكون أسبوعيا على مستوى الجمهورية وفى محافظة أسيوط سيكون أسبوعيا وفى كل مرة سيكون فى مركز من المركز توسيعا لنسب المشاركة وسوف يكون له المردود السليم والمرجو منه وهو تنمية روح الولاء والانتماء من الشباب والفتيات وجميع المراحل السنية للوطن وهو فكر جديد للسيد وزير الشباب والرياضة وبدأ به فى تنشيط مديريات الشباب والرياضة وإحساس الشارع والمجتمع بأن الرياضة هى عصب الحياه ولابد أن نبدأ يومنا بنشاط رياضى على الأقل جرى أو مشى أو هرولة وتشارك فيه جميع الأعمار وهو يلبى طلبات فئات كثيرة كانت تتمنى أن يكون النشاط يوميا وليس أسبوعيا.







































































































