فيديو.. نقيب البيطريين يكشف شروط الأضحية الصحية.. و3 طرق للغش تجنبها

كتب محمد شرقاوى

كشف الدكتور سيد جاد المولى نقيب البيطريين فى الجيزة، شروط التأكد من صحية الأضحية عند شرائها، يجب أن تكون وفيرة اللحم، والحالة الشكلية للأضحية إلا تكون عوراء أوعمياء أو مكسورة أو بها ضمور فى الأرجل، أو يتضح عليها الهزل الشديد، إلا تكون لديها مرض بين مثل ارتفاع درجات الحرارة، أو ملقاة على الأرض لا تقدر على المشى، وتعد حركة الأضحية الكثيرة دليل على صحتها الجيدة.

وتابع نقيب أطباء الجيزة، "إلا يكون لديها مشكلة فى الجهاز الهضمى مثل "إسهال"، أو مشكلة فى الجهاز التنفسى مثل "الكحة"، إلا يكون قرنها مكسور أو الأرجل مكسورة، مضيفا أن علماء الأزهر أجازوا ذبح الأبقار أو الجاموس التى تزن 350 كيلو جرام، ويصل عمرها من عام، أو عام وشهرين، بعكس تحديد السنة أن تكون مدتها عامين، والجمال بداية من 5 سنوات والخراف من 6 أشهر لسنة والماعز سنة.

وأضاف نقيب أطباء البيطريين بالجيزة، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دى أم سى"، أن أشهر ثلاثة طرق لغش الأضحية من التجار، هى إضافة ملح طعام للمياه التى تتناولها الأضحية وتظهر للشارى بأنها سمينة، ولابد من الانتظار ساعتين حتى تهضم الأضحية ما بأحشائها لتزنها على وضعها الطبيعى، والطريقة الثانية رفع أرجل الأضحية الأمامية لكى تبين أن بطن الأضحية سمينة، والطريقة الثالثة وضع الأضحية على سطح سيارة على جنبها لتظهر للشارى بأنها سمينة.