video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الجمعة، 17 أغسطس 2018 01:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

فيديو.. نقيب البيطريين يكشف شروط الأضحية الصحية.. و3 طرق للغش تجنبها

الجمعة، 17 أغسطس 2018 12:42 م
فيديو.. نقيب البيطريين يكشف شروط الأضحية الصحية.. و3 طرق للغش تجنبها لحوم- أرشيفية
كتب محمد شرقاوى
إضافة تعليق

كشف الدكتور سيد جاد المولى نقيب البيطريين فى الجيزة، شروط التأكد من صحية الأضحية عند شرائها، يجب أن تكون وفيرة اللحم، والحالة الشكلية للأضحية إلا تكون عوراء أوعمياء أو مكسورة أو بها ضمور فى الأرجل، أو يتضح عليها الهزل الشديد، إلا تكون لديها مرض بين مثل ارتفاع درجات الحرارة، أو ملقاة على الأرض لا تقدر على المشى، وتعد حركة الأضحية الكثيرة دليل على صحتها الجيدة.

وتابع نقيب أطباء الجيزة، "إلا يكون لديها مشكلة فى الجهاز الهضمى مثل "إسهال"، أو مشكلة فى الجهاز التنفسى مثل "الكحة"، إلا يكون قرنها مكسور أو الأرجل مكسورة، مضيفا أن علماء الأزهر أجازوا ذبح الأبقار أو الجاموس التى تزن 350 كيلو جرام، ويصل عمرها من عام، أو عام وشهرين، بعكس تحديد السنة أن تكون مدتها عامين، والجمال بداية من 5 سنوات والخراف من 6 أشهر لسنة والماعز سنة.  

وأضاف نقيب أطباء البيطريين بالجيزة،  خلال حواره ببرنامج "8 الصبح"، المذاع على فضائية "دى أم سى"، أن أشهر ثلاثة طرق لغش الأضحية من التجار، هى إضافة ملح طعام للمياه التى تتناولها الأضحية وتظهر للشارى بأنها سمينة، ولابد من الانتظار ساعتين حتى تهضم الأضحية ما بأحشائها لتزنها على وضعها الطبيعى، والطريقة الثانية رفع أرجل الأضحية الأمامية لكى تبين أن بطن الأضحية سمينة، والطريقة الثالثة وضع الأضحية على سطح سيارة على جنبها لتظهر للشارى بأنها سمينة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. تعرف على الشروط الواجبة فى الأضحية.. وعمر الذبيحة الشرعى

طوارىء بالجيزة استعداداً للعيد.. والمحافظ يدعو للالتزام بذبح الأضحية بالمجازر

أوقاف دمياط : بيع 100صك أضاحى وتشكيل غرفة عمليات

شروط الاضحية الصحية

اخبار عاجلة

عاجل

نقيب البيطريين

الحالة الصحية للاضحية

طرق غش الاضحية




لا تفوتك
شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

شاهد.. أردوغان يعين صهره وزيرا للمالية لفرض سيطرته على الاقتصاد التركى

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

"الأعلى للتعليم قبل الجامعى" يقر تعديل موعد بدء دراسة رياض الأطفال لـ 22 سبتمبر

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

لماذا قرر البنك المركزى تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض؟

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

كوكا يصل اليونان للتوقيع لنادى أولمبياكوس.. صور

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

شاهد.. عرض مسرحية "مسافر ليل" داخل عربة قطار والجمهور جزء من المسرحية

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

تعرف على أماكن بيع صكوك الأضاحى بـ17 محافظة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة