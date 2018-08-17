فيديو .. مديرو الأمن بالمحافظات فى مهمة خاصة .. تعرف عليها

كتب : محمود عبد الراضي - دينا الحسيني

واصل مديرو أمن المنيا والبحيرة والمنوفية ومطروح والإسكندرية جولاتهم الميدانية، اليوم، الجمعة، والتى تفقدوا خلالها الحالة الأمنية بمختلف المواقع الشرطية بنطاق المديريات والأقوال والارتكازات ونقاط التفتيش الأمنية والمرورية، وكذلك قوات تأمين دور العبادة والمنشآت الحيوية والعامة، للتأكد من انتظام الخدمات وتنفيذ الخطط الأمنية، ومراجعة الحملات المروية على الطرق، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين .

ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تقييم الأداء فى مختلف المواقع الشرطية، والوقوف على مدى استيعاب القوات لكافة المتغيرات والأحداث الأمنية الراهنة والتعرف ميدانيًا على مدى قدرة وجاهزية القوات لمواجهة كافة صور الخروج على القانون.